Rodenas busca superar a Rossi en PJ santafesino

En un marco importante, con un masivo acto organizado por la juventud sindical y apuntalada por senadores provinciales, intendentes, presidentes comunales, dirigentes sindicales y movimientos sociales de todo el territorio santafesino, la ex jueza Alejandra Rodenas recibió un gran apoyo de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El encuentro se llevó a cabo en el Club Sportivo América de la ciudad de Rosario.Integrada en Nuevo Espacio Santafesino (NES), quien se medirá en internas el próximo 13 de agosto dentro del Frente Justicialista comenzó su discurso sin dejar dudas respecto de su posicionamiento en la política. “Hay partidos que fueron a buscar sus candidatos a la televisión, a los medios, mientras que este nuevo espacio fue a buscarme a un juzgado penal. Es un enorme orgullo, pero también una importante responsabilidad”. En ese punto, remarco que “los juzgados penales te muestran lo más duro de la realidad. Presencié cómo la narcocriminalidad transformó los barrios de trabajadores, en los que se sacaban las sillas a la vereda, en escenarios de miedo, inseguridad y muerte”. En tanto que sobre el final aclaró: “A algunos malintencionados quiero recordarles que no me jubilé, ni pedí licencia. Renuncié. Porque hay que jugarse por lo que uno cree”.En medio de su discurso, Rodenas apuntó hacia la gestión de Cambiemos. “Hay una trama narcocriminal que, potenciada por la destrucción social que impulsa este gobierno, nos puede llevar a un escenario muy complicado”, dijo, y subrayó: “La situación social empeora porque hay un Presidente que cree que el salario es costo laboral en lugar de motor de la economía”. Al respecto, recordó que “el presidente no mencionó ni una sola vez la palabra industria en la apertura de sesiones del Parlamento. Por eso, voy a ir al Congreso a poner a la industria argentina en la agenda nacional”. Y remató: “Esto está haciendo Macri. Pero ¿quién se le va a oponer, quién va a revertir esas políticas? No quiero escuchar más a un dirigente arrogarse el monopolio de la oposición al modelo neo-liberal”.Puertas adentro Sobre el final del encuentro, en medio del calor que aportaban bombos y banderas, Rodenas se diferenció en la interna. “Algunos identifican su ideología con una letra. Les propongo que hagamos un peronismo con todas las letras para recuperar la provincia que nunca debimos perder”, dijo, cuando entre la multitud se escuchó el nombre de Agustín Rossi. “Sí, compañera, lo digo por Agustín Rossi. No se puede arrogar el monopolio de la oposición. Somos muchos los que queremos otras políticas. Mejores. Inclusivas. Tolerantes. No se puede liderar mirando al pasado; necesitamos un liderazgo que nos lleve al futuro”, para concluir sosteniendo que “cada elección es una oportunidad para acercarnos o alejarnos de lo que deseamos. Algunos quieren un peronismo K, pero acá tenemos un peronismo con todas las letras”.