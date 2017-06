El ciclo Santa Fe Debate Ideas abrió la discusión

Ante la inminente fecha de las elecciones, el gobierno de la provincia de Santa Fe realizó la primera conferencia sobre "Comunicación y política: la construcción de historias y relatos" a cargo del experto francés Christian Salmon. La actividad se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe el pasado jueves, en el auditorio de la Cámara Argentina de la Construcción.De la conferencia participaron más de 150 personas entre las que se encontraban autoridades de municipios y comunas; estudiantes y docentes universitarios; representantes de organizaciones sociales, empresariales y del trabajo; de partidos políticos y la Cámara de Diputados; funcionarios provinciales; periodistas y medios de comunicación; y ciudadanos interesados en la temática.La apertura del encuentro estuvo a cargo del secretario de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Mariano Cuvertino, quien explicó que "impulsamos el ciclo Santa Fe Debate Ideas desde la secretaría de Relaciones Internacionales e Integración y desde la subsecretaría de Desarrollo Estratégico, dependientes del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, encabezado por Pablo Farías. Nos acompaña el Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe (CEyS), espacio integrado por 36 instituciones de los sectores empresario, social y del trabajo. Este Consejo es una herramienta central en nuestro gobierno, creado y presidido por el gobernador Lifschitz, que se ha conformado como un ámbito de debate y construcción de políticas públicas".Cuvertino valoró al ciclo como "un espacio que invita a personas destacadas en el mundo académico, político y de la intelectualidad para crear un ámbito para el pensamiento colectivo, para acercarnos a respuestas innovadoras para los problemas que las sociedades actuales, tan complejas, nos plantean".Salmon es francés, doctor en Historia de las Ideologías y trabaja como columnista en el portal periodístico Mediapart y en los periódicos Le Monde y la République.Durante su conferencia, abordó los procesos de construcción de relatos en el campo político y las distintas estrategias comunicacionales empleadas durante los últimos 30 años, y explicó que estos relatos y estrategias responden a una época signada por el neoliberalismo en la que el Estado fue privado del poder de gobernar y se produjo una crisis general de la política durante la cual la población siente más o menos simpatía por los políticos, pero percibe que estos no tienen capacidad de acción. Esto permitió el auge del storytelling, en el que los comunicadores políticos buscan crear relatos que generen empatía, una especie de identificación entre el ciudadano y el político, ahora presentado como un personaje de una puesta en escena.Salmon habló también de la revolución digital que permitió la proliferación de relatos y la interacción virtual. "En política se dejó de lado la discusión ideológica y la generación de consenso; ya no se elige a un político por su programa, sino por la capacidad de comunicación e interacción de este personaje con el ciudadano". Además, según el especialista francés, "se ha fabricado un nuevo individuo, un performer, ya no importa tu currículum, sino el tipo de historia que sos, qué tenés para contar y damos respuestas a esa pregunta todo el tiempo, por ejemplo, con la foto que posteamos o con las publicaciones que escribimos en nuestro Facebook".Por lo tanto creemos en la necesidad de contar historias y esta la lógica actual hace de la comunicación política "una máquina para captar la atención, que debe transgredir la función pública. Así el storytelling se convierte en el objetivo de la política", reflexionó el disertante.Entre los presentes, también estuvieron la secretaria de Relaciones Internacionales e Integración, María Julia Reyna; la subsecretaria de Desarrollo Estratégico y coordinadora ejecutiva del CEyS, María Paz Gutiérrez; la secretaria de Políticas Sociales, Vanessa Oddi; y la delegada del gobierno de Santa Fe en Capital Federal, María Soledad Delgado, quien ofició de moderadora de la conferencia.