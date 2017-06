Comenzará un nuevo espacio en LT28

La nueva LT28 Radio Rafaela, siempre en la búsqueda de innovadoras ofertas para sus oyentes, a principios de julio pondrá a consideración de la audiencia un espacio que se denominay que será conducido por Ricardo Leguizamón, quien ya se desenvuelve en la emisora, en horario matutino, con micros, durante dos días a la semana, en el programa Reencuentro que conduce GerardoZanoni.Ricardo, durante una entrevista concedida a este medio, puso de relieve que "para mí es un volver a vivir, un desafío maravilloso y es una revancha que me quiero dar y que me estoy dando".Además tuvo términos elogiosos al referirse a la actual emisora, destacando que "entrar a un estudio como el que ostenta hoy, me llevé una sorpresa grandiosa, porque yo suelo ir mucho a Cadena 3 y este es igual a Cadena 3, su tecnología, con todo lo moderno, el estudio grande para cinco personas, con cinco micrófonos, cinco computadoras, la ventana que da a la calle y entra el sol, realmente maravilloso".Evocó que "Gerardo -Zanoni- me convocó para que cocine los miércoles y los viernes en el programa Reencuentro. Ahí doy una receta para el oyente, los días viernes y además hablo de vinos. Los miércoles doy el adelanto de la receta del viernes y hablo de poesía o de escritores, hablo mucho de Antoine de Saint Exupery que es mi referente, o sea que un día se alimenta el alma y el otro el cuerpo".Con respecto a la nueva propuesta hizo saber que "el nuevo espacio se denominará "y se iniciará el martes 4 de julio, arranco con un espacio de 21 a 24 que irá martes, miércoles y jueves."El miércoles, que es la bisagra, tendré por espacio de una hora un entrevistado, un escritor, un poeta, un músico, un creador. También llevaré algún sacerdote para hablar de la fe; un productor agropecuario para que cuente la historia de sus nonos -cómo llegaron, cómo surgieron-, la idea también es llevar un metalúrgico, músicos, etc y los demás días van a ser con mucha poesía, que narraré yo; mucha música -jazz, tango, folclore, melódico y música de arte mayor-, narrando la historia de cada uno, del compositor y su creación, y el por qué, cuentos cortos, etc."También voy a hablar de vinos, de cosas de la vida, de la infancia, de donde me he criado y he pasado momentos maravillosos en mi pueblo de Lehmann, con mi nona Catalina Garrone, todas esas cosas".