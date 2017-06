Libertad y su decisiva Asamblea

Este lunes será un día muy importante, y para muchos quizás también triste, en Libertad de Sunchales. A través de una Asamblea propuesta por la Comisión Directiva de la institución, encabezada por el Dr. Eduardo Grosso, se pondrá a consideración de los socios la realidad económica de la institución y el destino de los deportes profesionales, fútbol y básquetbol.Como ya lo expresara hace poco más de un mes el titular aurinegro, el panorama a futuro es complicado en lo presupuestario debido a las altas erogaciones y la situación del país en general no es la mejor, sumado a que concurre poco público a los estadios.Sunchales ha sufrido remezones desde el punto de vista económico en este último tiempo, fundamentalmente por lo que ha pasado con Sancor CUL (Cooperativas Unidas Limitada), uno de los sponsors importantes del Club.De ahí que aparece ese debate que se va a dar entre optar por el básquet profesional con el equipo participando de la Liga Nacional o el fútbol profesional que milita en el Torneo Federal A. Para esto se realizará la asamblea en la sede del club."Hemos preparado y hecho cerca de 20 charlas informativas para explicar face to face con un cuadro claro lo que significa de cada manera la entrada y salida de dinero y lo que origina el básquet para nosotros, además del efecto de los sponsors para el manejo institucional. Lo que pasa es que por ahí hay gente que se queda sin otra disciplina como puede ser el fútbol y obviamente no banca esto. El dueño real del club, que es el socio, debe decidir adónde se destina la actividad profesional", explicó Grosso en declaraciones de las últimas horas al sitio basquetplus.com.Agregó que "Al ritmo que lo estábamos llevando no se puede seguir haciendo, eso está claro. No podemos jugar Liga Nacional A y Torneo Federal A, no podemos hacer las dos cosas, una tenemos que prescindir. Nosotros ya tenemos muy claros los conceptos, cada vez estamos más convencidos. La mayoría de nosotros cree que se debe preservar el básquet por lo que significa en la utilización de los sponsors, pero te repito que la palabra la tienen los socios y veremos qué resulta de las charlas informativas. Uno será respetuoso de eso. En definitiva, el lunes la asamblea va a hablar y ya tendremos un conocimiento de hacia adónde vamos", agregó el máximo mandatario de los Tigres.Se estima que el número mínimo de asociados que vayan será de entre 300 y 400 personas. Cabe mencionar que podría darse también la posibilidad de ir a un cuarto intermedio, lo cual dilataría la medida a tomar.