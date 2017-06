La Provincia y el Plan de Comercio

La economía argentina atraviesa, dentro de un contexto de escasa recuperación en general, un abanico de diferentes situaciones. Uno de los rubros que más incógnitas sufre es el comercial, con segmentados y secuenciados picos de actividad, directamente vinculados con fechas festivas.No obstante desde la Provincia de Santa Fe se busca mejorar condiciones estructurales a partir del denominado "Plan de Comercio", cuyos avances fueron presentados días atrás en Rosario. En la sede que la gobernación tiene en esa ciudad el mismo gobernador Miguel Lifschitz dio detalles sobre las gestiones, acto del que además participaron el Ministro de la Producción, Luis Contigiani, y el presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, entre otros.Hay que recordar que la iniciativa busca mejorar la infraestructura y fortalecer a las pymes y micropymes del sector. Para este año la propuesta del gobierno es duplicar los montos de créditos otorgados durante 2016, que fueron de 300 millones de pesos.El gobernador aseguró que “el sector comercial tiene una larga historia en la provincia, vinculada a la defensa de los intereses santafesinos, porque los intereses de los pequeños y medianos comerciantes de la provincia son los mismos que el de los ciudadanos. Cuando le va bien a la gente, al comercio le va bien. Hay una sinergia muy clara en ese sentido”.Lifschitz reafirmó el compromiso de “jerarquizar la actividad comercial desde la mirada del sector público, poniéndola en igualdad de condiciones con los sectores agropecuarios e industrial. El comercio está íntimamente vinculado a la actividad cotidiana de las personas, no hay pueblo, por pequeño que sea, que no tenga comercio. Si hay población, hay comercio, por lo tanto es una actividad vital”.Las personas “necesitamos un comercio de calidad, cercano, con precios razonables, y como Estado tenemos que promoverlo y garantizarlo, porque forma parte de un proyecto de provincia pensado de abajo hacia arriba, las medidas macroeconómicas son importantes, pero eso solo no alcanza para que haya desarrollo, necesitamos potenciar nuestra capacidad productivas, allí está puesto nuestro principal esfuerzo”.Finalmente, Lifschitz mencionó indicadores positivos de la economía provincial, y señaló: “Necesitamos que se recupere la economía del país, podemos hacer mucho desde la provincia, y esa es nuestra vocación y voluntad, y necesitamos hacerlo desde el trabajo conjunto con cada uno de los empresarios y comerciantes de la provincia”.DEFENDER EL MERCADO INTERNODel acto, realizado en la sede de Gobierno de la ciudad de Rosario, participó también el ministro de la Producción, Luis Contigiani, quien precisó que “la mayoría de los trabajadores están en los sectores industrial y comercial, que dependen del mercado interno, por eso es importante defenderlo”.“Encontramos en ustedes gente que tiene mucha pasión”, les dijo el ministro a los empresarios presentes, y coincidió con Lifschitz en la necesidad de “defender el desarrollo y compre local; lo vamos a seguir haciendo, Santa Fe tiene una política comercial construida entre todos, sabemos a dónde tenemos que ir”.Por su parte, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Pablo Diab, expresó que “Rosario es el mejor ejemplo del sistema de centros comerciales del país, en el cual ya se ejecutaron 20 millones de pesos a través de un acuerdo conjunto entre la provincia y el municipio en el cual subsidiamos tasa para que quede una línea lo más accesible al mercado”.Según indicó, “es un esfuerzo conjunto que ha llevado un gran resultado y por el cual ya estamos en tratativas para renovar la línea. Estamos tratando de atender a las necesidades del sector y los resultados están a la vista”.