Presentan informe sobre inseguridad alimentaria

BUENOS AIRES (AICA). - El director de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), doctor Agustín Salvia, presentó el informe -“Pobreza extrema e inseguridad alimentaria en la Argentina urbana (2010-2016)”, en el marco Congreso Internacional de Nutrición Argentina 2017 que se realizó el 15 de junio pasado, organizado por la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN).El doctor Salvia brindó estadísticas con base en la Encuesta de la Deuda Social Argentina (2010-2016) referidas al problema de la inseguridad alimentaria, poniendo en evidencia su carácter estructural.En la presentación se recordó que, en 1974, la Conferencia Mundial de la Alimentación proclamó que “todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales”.Asimismo, se indicó que la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996) definió la “seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias… a fin de llevar una vida activa y sana”.Los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS, 2015-2030) establecen una meta específica que es “Hambre Cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, y para 2030, la meta es “poner fin a todas las formas de malnutrición… y abordar las necesidades de nutrición de los adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad”.El doctor Salvia advirtió que a veces se utilizan de manera indistinta una serie de términos como “hambre” “subnutrición” “desnutrición” o “inseguridad alimentaria” como si fueran sinónimos, y no lo son.“Cada término tiene un significado y el reconocimiento de sus diferencias es importante para saber qué es lo que se mide y hacia dónde es dirigida una política”, subrayó.“Actualmente el concepto de seguridad alimentaria se lo concibe como multidimensional: A) disponibilidad de alimentos, B) acceso a los mismos, C) utilización biológica a través de una alimentación saludable y D) estabilidad en la disponibilidad y acceso a los alimentos en todo momento”, detalló.La presentación puede descargarse del link: http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017_OBSERVATORIO_JORNADA__SEG_NUTRI_ARG_15_05.pdf.