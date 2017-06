El jueves se levantará el mástil frente a la Jefatura

Después de un mes de trabajos en la plazoleta ubicada frente al edificio de la Jefatura de Policía, los que comenzaron en la cuarta semana del mes de mayo, están concluyéndose las tareas destinadas a la ubicación del nuevo mástil de la ciudad, con la intención de levantar el mismo el próximo jueves 29 del corriente.De tal manera ese sector en el corazón mismo de la ciudad, recobrará la fisonomía que tuvo desde 1945, cuando fue inaugurado el mástil, el cual permaneció en su sitio hasta el 1° de enero del presente año, cuando la gran tormenta con vientos huracanados que llegaron a 110 kilómetros por hora, provocó la caída del referido elemento, felizmente sin provocar víctimas ya que la pesada estructura cruzó toda la calzada sur del bulevar Santa Fe.Se recuerda además, que aquella tormenta de gran magnitud provocó el derrumbe de unos 400 árboles en distintos lugares de la zona urbana de la ciudad, como así también la voladura de techos, marquesinas y carteles de publicidad, que no pudieron soportar los embates del viento con ráfagas superiores a los 100 kilómetros. El mástil central, que había resistido durante 71 años y medio enhiesto en ese lugar, no pudo soportar tanta fuerza de la naturaleza y se desplomó hacia el piso, aunque debe tenerse en cuenta -lo cual no fue determinado específicamente- que en ese momento tenía colgado todo el cablerío con el cual había sido adornado como árbol de Navidad para el festejo de pocos días antes de la tormenta. Una gran carga adicional que pudo haber sido determinante, para que esta vez no soportara el fortísimo viento, además del vencimiento de los materiales que va empeorando con el pasar de los años.El proyecto para este mástil montado en una nueva escenografía fue responsabilidad del arquitecto Ignacio Pautasso, habiendo detallado en ocasión de la presentación que "el nuevo mástil se levantará en el sector donde se encontraba originalmente, desplazado unos metros para permitir un mayor retiro respecto de la calle, de modo que su percepción sea el de un elemento destacado. El "fuste" del mástil ( o "caño"), será construido en tramos de acero de mayores diámetros y espesores, que responden a las nuevas inclemencias climáticas y dimensiones de bandera", añadiendo que "también se remodelará el cantero central del bulevar Santa Fe, entre el cruce peatonal del cine Belgrano y la esquina de las calles Constitución y Tucumán. Quedará conformado como una explanada de arribo al mástil y permitirá el acceso seguro y la posibilidad de realizar allí celebraciones patrias".Con respecto a los materiales, Pautasso había informado en aquella ocasión que "se utilizarán adoquines y bloques intertrabados para continuar el lenguaje que identifica al microcentro rafaelino".Es importante destacar que la mano de obra y los materiales utilizados para recuperar el mástil, uno de los símbolos más importantes con los que cuenta Rafaela, fueron donadas por particulares.Uno de los objetivos que se habían establecido para concluir los trabajos en el interior del espacio que está cercado, era el poder hacerlo antes del 20 de junio para tener en ese espacio el festejo del Día de la Bandera -celebrado el martes pasado en el barrio Amancay-, no pudiéndose llegar de tal manera, por lo cual seguramente la celebración patria del 9 de Julio podrá cumplimentarse en ese lugar.Por lo pronto, el jueves de la semana que viene será levantado el nuevo mástil en ese céntrico espacio, una tarea que seguro concentrará el interés de la gente que suele desplazarse por el sector.