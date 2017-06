Los exAlmacenes Ripamonti cuestan U$S 1.300.000 y buscan que no se derrumben

Los Viejos Almacenes Ripamonti ya tienen precio. Así lo hicieron saber hace un mes desde la Cámara Inmobiliaria de Rafaela, que tasó al predio en U$S 1.280.000 y U$S 1.320.000, lo que da un promedio de 1.300.000 dólares.A partir de este dato, se deberán buscar los fondos necesarios si es que se desea transitar el camino de la expropiación del terreno, hoy en manos de Luis Alberto García Cullá.En septiembre del año pasado, el Concejo Municipal aprobó la Minuta de Comunicación Nº 2991, a partir de la cual se le solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal que "a través de la Secretaría que corresponda, proceda a realizar las gestiones pertinentes para solicitar la tasación del inmueble de la Recova Ripamonti y así conocer el valor real del mismo.A mediados de mayo del presente año, la Cámara Inmobiliaria de Rafaela, remitió una nota, con la firma de su presidenta, Lucrecia Muhn y del secretario Luis Gutiérrez, en donde expresaban una respuesta a este pedido.Concretamente, en la misiva enviada a la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio, Mariana Nizzo, contestaban el pedido que le había hecho el 3 de mayo, en donde se le pedía la tasación de los ex Almacenes Ripamonti. Para dar los valores, se tuvo en cuenta "que el inmueble a tasar posee una escasa superficie cubierta remanente actual, no considerada como una mejora de valor, sobre un terreno de 2.188.70 metros cuadrados, encontrándose en un estado precario de uso y conservación, emplazado en el corazón de la ciudad frente a la plaza central, sujeto a las restricciones municipales, arquitectónicas y del entorno en que se encuentra, analizándose el estado actual del mercado inmobiliario".El precio que pasaron estaba en pesos, pero con una cotización del dólar algo más baja que en la actualidad ($ 15,80, según la cotización del Banco Nación de aquel día vs los $ 16,70 actuales). En la nota figuran $ 20.224.000 y $ 20.856.000. En dólares, sería U$S 1.280.000 y U$S 1.320.000. Si se toma el promedio de la cotización en dólares, sería U$S 1.300.000, y llevado a pesos, $ 21.710.000. Es decir, en un mes, el lugar se valorizó entre un millón y 1.5 millón de pesos más.EL LARGO CAMINO DE LA EXPROPIACIONLa cotización era uno de los puntos importantes como para desandar el sinuoso trecho administrativo que derivará en la expropiación del terreno. Otro, es el respaldo político. En este sentido, el intendente Luis Castellano se había manifestado a favor de esta vía hace poco más de un año. "Creo que hay que avanzar con la expropiación de ese lugar. Esto va a implicar un camino largo, pero me parece que no podemos dejar ese lugar emblemático de la ciudad así como está. Después habría que ver, en el caso de que se llegue a la expropiación, y a la tasación de eso que tiene un valor altísimo, ver cómo se consigue el dinero para poder pagarlo", dijo.En el Concejo, no todos están convencidos de que este sea el camino. Algunos pretendían aprobar la expropiación (Mársico presentó un proyecto en este sentido) y otros tenían dudas. El Fiscal Municipal Daniel Galloppo sentenció: "como primer requisito para cualquier proceso expropiatorio y antes inclusive de que el Concejo dicte la ordenanza, se necesita tener un proyecto concreto sobre el lugar. No se puede expropiar para ver qué hago después".Vale destacar que en el caso de que se apruebe la ordenanza, posteriormente se debe hacer lo mismo con una ley provincial, pasando por ambas Cámaras de la Legislatura. Luego, se convoca a un organismo dependiente de Catastro Provincial que tasa el terreno y se lo comunica fehacientemente a los propietarios. Puede que las partes se pongan de acuerdo con el valor, se realiza un proceso de advenimiento y el dominio pasa al Estado. Si hay diferencias, se inicia un proceso judicial: se hace un depósito judicial del valor tasado y se le pide al juez que se le dé el dominio al Estado. En la Justicia, se seguirá discutiendo.PROXIMO PASO, SOSTENERLOEn diálogo con LA OPINION, el Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Dr. Eduardo López, indicó que la tasación es uno de los pasos fijados para este año. El segundo, fue "pedirle presupuesto a dos profesionales de ingeniería para el piloteado y el sostenemiento de los muros, para evitar que se corra algún tipo de riesgo de derrumbe". Ahora, el Municipio se lo entregará a García Cullá para que lo haga. "Si no lo hiciera, veremos la manera de hacerlo por parte del Municipio y trasladarle los costos al propietario", completó López.El funcionario también manifestó que "la expropiación contempla varias acciones. Una, fundamental, es el destino final del inmueble y su posibilidad de financiamiento. Hay que ser muy cuidadoso, porque no es solo el costo del inmueble, sino del proyecto, que será mucho mayor a la tasación. Hay que seguir dialogando con los distintos niveles del Estado para encontrar los recursos que el Municipio no tiene".