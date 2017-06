"Fui semanas atrás a hacer los trámites del carnet de conducir y la persona que toma el teórico estaba muy malhumorada. Tenía muy poca paciencia, aparte, me ha pasado que el Sr. que toma el psicofísico no le dio la oportunidad de rendir el teórico a mi hija, que es obesa. Nosotros, desde hace mucho tiempo, estamos tratándola con psicólogos por ese tema. No se puede evitar que esta gente siga trabajando para que nosotros obtengamos el carnet. Tenemos que pasar por ellos y pasan estas cosas. Sólo quería darlo a conocer porque hay mucha gente que pasa por los mismos tratos de esta gente", dijo una mujer."Sinceramente me cuesta creerlo. Ojalá sea una noticia que se lleve a cabo de una buena vez, porque todos los medios vienen anunciando esta obra desde hace 3 años, mínimo. Me gustaría creerlo", dijo Maximiliano, de barrio Italia."Creo que es momento de que Atlético apueste a los chicos en la B Nacional. Que traiga un 9 como la gente, que gaste toda su plata disponible en un goleador, y después le hacemos frente con Macagno, Carniello, Gaggi, Montiel, Copetti y Pusetto. Si no es el año que viene el ascenso, será el próximo. Pero me parece que material hay", dijo un cremoso."Me da cierta tranquilidad ver a los policías comunitarios caminando por la ciudad. Me gustaría que controlen y que permanezcan toda una tarde en los barrios, no un rato. Pero bien, es un paso adelante saber que al menos están en Rafaela", mensaje de Diego."Es una pena que el bulevar Santa Fe no se haya renovado cuando se hicieron las mejoras en los canteros, en la iluminación y en los cruces para peatones. Las veredas son inseguras, muchas baldosas despejadas y cuando llueve está lleno de ondulaciones donde se acumula el agua. Es difícil caminar en esas circunstancias. No sé de quién es la responsabilidad, si de los comerciantes o del Municipio, pero así no se puede seguir". Mensaje de Cristina."La avenida Aristóbulo del Valle, en su mano norte desde el Tiro Federal hacia el este, tiene el pavimento muy deteriorado. Creo que es hora que lo pongan en la lista de tareas por hacer en la Municipalidad, al igual que ese pequeño de Constitución entre Estrada y Obligado. Sólo un aporte, pero que espera respuesta". De José Luis."Me da mucha tristeza saber que La Crema se va de primera división. De que sólo queda el partido del domingo, ante un descendido como nosotros. Me dan ganas de llorar sabiendo que no vamos a enfrentar más a los grandes, de que el país se va a olvidar por un tiempo de Rafaela. Pero bueno, acá vamos a estar, sin olvidar la camada de dirigentes que destruyó nuestros sueños, y en segunda medida a los Sensini, Astrada y Burruchaga, que vinieron a robar la plata. Tampoco olvidaremos a los jugadores que se burlaron de este club. Mucha suerte a Llop y que le vaya bárbaro en Rosario. Y ojalá esta dirigencia, que tan bien está haciendo las cosas, traiga al Yagui Forestello, porque es el DT ideal", dijo casi llorando, Fernando."Al fin vamos a tener lo que tanto la ciudad se merece. Hace mucho tiempo que esta zona está esperando por esta obra que le va a solucionar los problemas en el verano a la ciudad. Ojalá sea cuanto antes y nos olvidemos del famoso problema del agua", dijo Analía de Paseo del Este."Me pareció leer en este Diario entrevista a funcionarios de Vialidad sobre la obra de bacheo en la Ruta 70 hacia el oeste de Rafaela que está muy poceada. Dijeron que las obras se iniciarían a comienzos de junio pero todavía no empezaron y ni siquiera hay señales de que vayan a comenzar los trabajos en los próximos días. ¿Es una promesa no cumplida? Por nuestra seguridad, la de los usuarios permanentes de esa ruta, nos merecemos que se inicie la obra cuanto antes.