Dos partidos abren la última

Defensa y Justicia recibirá hoy a Gimnasia y Esgrima La Plata en un partido válido por la trigésima y última fecha del Torneo de Primera en el que ambos elencos buscarán clasificarse a la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará a las 16:00 en el estadio Norberto Tomaghello, será controlado por el árbitro Pablo Echavarría, irá televisado por la TV Pública y al mismo el equipo de Florencio Varela llega tras vencer a Temperley como visitante.Defensa y Justicia está muy cerca de lograr la clasificación a la mencionada Copa ya que tiene 46 unidades y con un punto conseguirá el objetivo, mientras que el de hoy será el último partido de Sebastián Beccacece como técnico debido a que se irá con Jorge Sampaoli a la Selección argentina. El entrenador Nelson Vivas será el que reemplazará a Beccacece en el cargo mientras que el técnico saliente aún no dio a conocer a los once que jugarán ante Gimnasia La Plata.CENTRAL EN SAN JUANRosario Central visitará hoy a San Martín de San Juan, en un encuentro en el cual buscará ganar para intentar clasificarse a la Copa Sudamericana, aunque depende de otros resultados para lograrlo. El partido se jugará a las 19.00 en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, contará con el arbitraje de Silvio Trucco, será televisado en directo por la TV Pública y el conjunto sanjuanino arriba tras caer ante Gimnasia y Esgrima La Plata.El conjunto rosarino viene de igualar como local frente a Talleres de Córdoba, tiene 43 unidades y está a tres puntos de Defensa y Justicia, el último en clasificarse a la Copa Sudamericana, por lo cual Central deberá ganar en San Juan y esperar que Gimnasia (43) y el equipo de Florencio Varela no triunfen, para lograr entrar.