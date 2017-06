River afirma la teoría de la contaminación

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El médico del plantel de River, Pedro Hansing, insistió este viernes con la teoría de la contaminación de un suplemento ingerido por los jugadores en mayo pasado, al asegurar que uno de los futbolistas que dio positivo el control antidoping "ya tomaba esa pastilla" y las pruebas siempre dieron resultado negativo."Que no hayan salido controles antidoping en el torneo local también nos genera incertidumbre, porque hemos tenido controles en ambas competencias y dieron negativo, incluso a uno de los dos futbolistas que ya tomaba esa suplementación anteriormente", reveló.En ese sentido, en conferencia de prensa, explicó: "La suplementación se utiliza para apuntalar las falencias del equipo en virtud del alto rendimiento y sobre todo cuando hay mucha competencia, para evitar la fatiga y asumir en el mejor estado posible". "No hay una indicación específica para Copa o torneo, salvo que se viaje a la altura para mitigar una situación puntual", aseveró Hansing.El doctor remarcó que "habitualmente" no manejan el diurético que dio doping en ambos casos dentro de su "batería de medicamentos". "Ante esta situación hicimos un relevamiento de toda la medicación, suplementos que le administramos a nuestros jugadores. Hemos juntado y enviado toda la información disponible para que sea analizada en la UBA, para poder encontrar la fuente de contaminación", remarcó. Aunque, enseguida, aclaró que al enterarse "30 días después" del hecho hace "imposible en muchos casos conocer lo que realmente pasó". "Hemos superado innumerables controles antidopaje a lo largo de estos tres años que formo parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo", indicó.SE VA NOMASEl entrenador Marcelo Gallardo confirmó este viernes que el delantero Sebastián Driussi continuará su carrera en el Zenit de Rusia, que pagará la cláusula de rescisión. El técnico del conjunto de Núñez manifestó que "es una oferta que el club no podía rechazar", pese a que se trata de la cláusula de rescisión, que se ejecutará por 15 millones de euros libres de impuestos para el "Millonario".El mercado de invierno para River será muy complejo, porque tiene poco tiempo para resolver las contrataciones y desvinculaciones, y Gallardo lo reconoció. "Manejamos las posibilidades de entrar en un mercado para reforzarnos para la Copa el objetivo más cercano y lo que viene, hay conversaciones que se habían iniciado hace algunos días", detalló. Dentro de las altas, sólo mencionó el nombre del mediocampista Enzo Pérez como "una posibilidad", aunque la comunicación oficial de su club Valencia de España de que no iniciará la pretemporada con el plantel es un punto a favor de River. Gallardo evitó personalizar sobre el arquero Germán Lux y el defensor Javier Pinola, dos de los nombres que circulan con fuerza por los pasillos del estadio "Monumental", pero admitió que venían "manejando alternativas con anticipación".