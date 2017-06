Noticias al Cierre

FRACASO LA SEGUNDA REUNION PARITARIADE CAMIONEROS Y AMENAZAN CON UN PAROBUENOS AIRES, 24 (NA). - El sindicato de Camioneros y las cámaras del sector volvieron a fracasar en su intento de acordar un aumento salarial para el sector en la segunda reunión paritaria que mantuvieron ayer, por lo que el gremio que lideran Hugo y Pablo Moyano iniciará asambleas y no descarta un paro nacional de la rama de combustible. Los empresarios ofrecieron un aumento del 19 por ciento frente al 32 por ciento que reclama el sindicato, por lo cual no hubo entendimiento y se espera que las partes vuelvan a reunirse la semana próxima.LA UOCRA DENUNCIO QUE 800 TRABAJADORESSERAN DESPEDIDOS DE LA CENTRAL ATUCHABUENOS AIRES, 24 (NA). - Unos 800 trabajadores del complejo nuclear Atucha serán despedidos ya que el Gobierno decidió no renovar los contratos que vencen el viernes próximo, denunció ayer el gremio de la construcción UOCRA-Zárate. A los operarios vinculados a la construcción que quedarán en la calle se le podrían sumar otros 200 empleados que se dedican a la gastronomía, seguridad, maestranza y transporte.EL VICEPRESIDENTE DE EE.UU. VISITARA LAARGENTINA UN DIA DESPUES DE LAS PASOBUENOS AIRES, 24 (NA). - El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitará la Argentina el 14 de agosto, es decir un día después de las elecciones primarias, con el objetivo de reunirse con el presidente Mauricio Macri y trabajar sobre la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, las relaciones comerciales bilaterales y la situación social y política en Venezuela.DOCENTES BONAERENSES DEFINIRANCONTINUIDAD DEL PLAN DE LUCHALA PLATA, 24 (NA). - El Frente de Unidad Docente Bonaerense advirtió ayer que ante la "falta de respuestas" del Gobierno provincial la semana próxima debatirá la "continuidad del plan de lucha". "Se analizará con todos los docentes bonaerenses a través de reuniones de Delegados, asambleas y Congresos", dijeron los gremios que enrolan a los maestros de la provincia.OPERATIVOS EN AEROLINEAS ARGENTINASY MACAIR POR LA CAUSA AVIANCABUENOS AIRES, 24 (NA). - El juez federal Sergio Torres dispuso ayer operativos en las empresas Aerolíneas Argentinas y MacAir Jet, con el objetivo de buscar documentación relacionada con la denominada causa Avianca, en el marco de una denuncia presentada por legisladores del Frente para la Victoria. Fuentes judiciales informaron a NA que Torres dispuso una orden de presentación en ambas empresas para buscar un expediente vinculado con la decisión de la familia Macri de vender a mediados marzo último MacAir a Avianca por unos 10 millones de dólares, en una operación que incluyó cinco aviones pequeños, el hangar en Aeroparque y otros activos de la firma.STURZENEGGER SUGIERE AL AGRO TOMARCOBERTURAS EN EL MERCADO DE FUTUROSBUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, recomendó a productores agropecuarios tomar "coberturas en el mercado de futuros" para "reducir la incertidumbre asociada a la volatilidad del tipo de cambio" al disertar en un Foro organizado por la Fundación Libertad, en Rosario.