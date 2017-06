Ceballos en el Parque

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer las designaciones para los partidos que completarán este domingo, desde las 15:30, la última fecha del Apertura y donde se destaca el partido entre Ben Hur y 9 de Julio, donde el local tiene la chance sumando un punto de consagrarse campeón. En el Parque el árbitro será Franco Ceballos, secundado por E. Colman y Federico Rodríguez.En tanto, en Frontera el encuentro entre La Hidráulica y Unión será dirigido por Roberto Franco, con C. Priotti y M. Bauer como asistentes. Recordemos que el elenco sunchalense necesita ganar y que pierda Ben Hur para forzar un partido desempate.Los demás partidos tendrán estas ternas: Quilmes vs. Ferrocarril del Estado, Ariel Gorlino (Cejas y Fabre); Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente, José Rodríguez (Vigistain y Facundo Rodríguez); Dep. Ramona vs. Atlético de Rafaela, Mauro Cardozo (Aragno y Luque); Peñarol vs. Sp. Norte, Víctor Colman (Ercole e Isasa).LIBERTAD EN SASTREDespués de la victoria lograda el jueves por 3 a 2 ante Florida en el cierre del Torneo Apertura de la LRF, Libertad de Sunchales hará su presentación en la Copa Santa Fe 2017. Este sábado viajará hasta Sastre para jugar contra el local Atlético. Comenzará a las 13:15 con televisación por R5TV.