SEOM, contra la unidad de control

El pasado jueves, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) envió una nota al Concejo Municipal en donde expresaron su "oposición respecto del Proyecto de Ordenanza por el cual se crearía la 'Unidad de Control y Evaluación' en lo referente a los derechos de los agentes municipales que puedan verse afectados por la actuación de la UCE".Había versiones que indicaban que la oposición quería tratarlo en las próximas semanas. Esto, sin lugar a dudas, marcará un retraso en el debate en el recinto.Si bien destacan que "la transparencia es un valor fundamental en nuestra democracia, no puede buscarse dicho valor avasallando los derechos de los trabajadores municipales".Afirman que el proyecto que impulsa la oposición "presenta graves falencias y abusos normativos en perjuicio de los trabajadores de la Municipalidad de Rafaela. Específicamente, la ordenanza crea un régimen disciplinario paralelo al creado por la Ley Provincial 9.286, estableciendo incluso sanciones que no figuran en dicho cuerpo normativo"."Existe abundante jurisprudencia rechazando la aplicación de normas municipales que se contrapongan o agreguen mayores requisitos que los fijados en la 9.286. Aclarando, además, que no existe afectación de la autonomía municipal", agregan. Para ello, citan un caso judicial de la Municipalidad de Santa Fe del año 2008.Ponen "especial reparo" con respecto a la investigación preliminar y al Juicio de Responsabilidad. Sobre el primero, "no se establecen los supuestos que la tornan procedente así como no se establece el mecanismo alguno que asegure el derecho a defensa de los agentes que pudieren ser objeto de investigación". Con respecto a lo segundo, afirman que la UCE es "juez y parte" ya que actúa como acusador y a su vez dicta resolución". Además, afirman que cuando se le da la posibilidad de defenderse, la UCE ya entiende que ya se probó la existencia de responsabilidad o daño."Nuevamente nos encontramos ante un supuesto que puede dar lugar a graves arbitrariedades o persecuciones que directamente afecten el derecho a la estabilidad y carrera que celosamente protegen la Ley *.286 y este Sindicato", afirman.