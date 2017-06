Ultima aventura lejos de casa

(Enviado especial a Victoria). La historia de Atlético de Rafaela fue complicada en Primera División. Es menester reconocerlo. Generalmente, en los “normales” equipos de 20 contra 20, el equipo evitó el descenso recién en la última fecha o en alguna final de post-temporada. Cuando esto no ocurrió fue directamente porque la AFA metió mano en la organización de los torneos, un gran beneficio para una “Crema” en decadencia. No obstante, y más allá del derrotero y algunas lindas sorpresas que nos ha entregado este romance que duró más de 6 años, vamos a extrañar estas coberturas de elite. Porque no sólo se disfruta de grandes estadios y leyendas míticas, sino que se trató simplemente de ver un equipo rafaelino en la marquesina más importante de este país.

Quizás por eso ayer disfrutamos el trabajo en el “José Dellagiovanna”, o “Monumental de Victoria” para los conocedores del ascenso, más allá que no se trata de un escenario fulgurante ni mucho menos. Allí estuvo el “celeste” y eso ya representa un motivo más que valedero para decir presente. Nos encontramos con un partido similar a todos los anteriores, más allá de los nombres propios. Un equipo que propuso, mereció, pero no concretó. Y se volvió vacío, de esfuerzo, de goles, de puntos. El sello distintivo de la campaña.

Volviendo al contexto, una ceremonia periodística que cumple una docena de primaveras en lo personal, en algo así como el marco del circo itinerante llamado Atlético. Por mal que les pese a varios, lo hemos presenciado para escribirlo con la pluma bien rafaelina y la responsabilidad de contarlo todo. Entonces, la nostalgia. La última cobertura sintiéndonos de la “B” fue hace exactamente 2224 días, aquel emocionante sábado 21 de mayo 2011, en San Miguel de Tucumán. Los muchachos de Trullet jugaron de Primera y nos regalaron la oportunidad de ser testigos de la era más importante del deporte de nuestra querida ciudad.

Los simpatizantes de Atlético, malheridos pero orgullosos, doloridos pero lúcidos, inundaron las redes sociales y los grupos de whatsapp con leyendas como “no es el fin, es el principio de algo hermoso”. Y ya aparecieron los “Ascenso 2018”, como si fueran slogans de campaña. Es inevitable decir que se trata de reacciones en caliente, proclamas en la tempestad, promesas despojadas de todo raciocinio. Algo así como un compromiso de seguir en contacto de una pareja que dejó de quererse. Pero lejos de quedarnos con el pasado, la noche de anoche en Victoria servirá para la proyección. Muchos de esos valores le darán basamento a la futura plantilla y, además, ya es hora de dejar de jorobar con el pasado. Hay que empezar a poner en la mira los próximos objetivos, deportivos y periodísticos. Que quizás es lo mismo.



PERDIO POR UN

GOL EN OFF-SIDE

Volvimos con una mueca amarga, como muchas veces. Atlético de Rafaela debió haber sumado al menos anoche en el norte del Gran Buenos Aires, pero un Tigre más maduro y sin dramas a cuestas lo castigó duramente con un 1-0 exagerado. Un encuentro sumamente parejo, con opciones de ambos lados y que le permitió a Llop (en realidad a quien sea su sucesor) ir mirando varios valores jóvenes de la plantilla. El juego fue cambiante, pero sin estridencias ni candidatos puestos para el resultado. Con pocas llegadas en definitivas, sólo buenas intenciones pero poco laburo para los arqueros. Tigre buscó sobre la espalda de Blondel (“bicho” Caruso….interpretando la juventud de Lucas y la incomodidad de Paredes como “6”) y descubrió una zaga lenta. Entonces cuando Rincón ganó la cuerda generó cierto peligro. Para colmo el doble cinco volvía lento y mal entonces Menossi contó con un penal en movimiento a los 9 minutos que se fue cerca.

Pero un par de jugadas más adelante Pittinari y Romero ya pisaban firme, entonces todo fue más cómodo. Atlético no sólo emparejó las acciones sino que empezó a jugar plantado sobre mitad de cancha. Y tuvo opciones, como la de Copetti metiéndose bien dentro del área, tras pase quirúrgico de Romero. Enzo tiró un pase al centro en lugar de definir y nadie pudo conectar. Inmediatamente después una buena presión hizo que Menossi toque mal atrás, dándole la chance a Leandro Díaz de correr contra el arco. Pero el centrodelantero estuvo errado (otra vez), le quedó atrás y después en lugar de servirle el gol a Borgnino ensayó un remato totalmente forzado. La tozudez acostumbrada.

El segundo tiempo fue interesante y Atlético fue protagonista. En la primera pudo empezar a ganarlo, Copetti quedó mano a mano pero le agarró el síndrome Díaz: nunca definió. Una línea de 4 firme, con salida clara con Carniello y sobre todo Blondel, la “Crema” se dispuso a ganarlo como en casi todos los juegos. Los pibes fueron ganando confianza entonces las transiciones empezaron a ser veloces. No obstante todo se diluyó fuera del área grande, es decir vimos un Atlético auténtico.

Como en tantas jornadas de la temporada la “Crema” tuvo varios contragolpes con superioridad numérica y hasta llegó a poner la bola en el área chica para una definición cómoda. O se demoró o fue impreciso y en la más clara Díaz, que hizo todo mal toda la noche, terminó rechazando en lugar de empujarla a la red. Con más entusiasmo que fútbol, algo revitalizado por los cambios de Caruso, Tigre generó algo de zozobra y sobre la media hora llegó al gol. Buen centro de Benírez, Janson cabeceó en el primer palo, buena tapada de Hoyos pero en la segunda Luna, beneficiado por el rebote y en off side, terminó metiéndola en el segundo palo. Lo que Atlético no convirtió de un lado, Tigre lo confirmó del otro. Lo mismo de siempre.

Perdió Atlético, después de 2 fechas, y quizás no llegue a terminar entre los 15 primeros de la tabla. De cualquier manera la tabla de posiciones distará absolutamente con la “tabla moral” que hubiera hecho la revista Sólo Fútbol. La realidad es que a esto se juega con goles, regla más contundente en Primera División, donde no tenés chances si no convertís cuando llegás. También es ese un argumento por el cual ya nos estamos preparando para el torneo de ascenso.