Cosas que no entiendo

Ustedes me dirán, todos tenemos infinidad de cosas que no entendemos, pero a mí me sorprende que personas que yo concebía con determinados principios, cambien de idea sin comprender nosotros con qué parámetros. Estas próximas elecciones me demuestran que aprendimos poco los argentinos o casi nada.Si coincidimos todos en que es necesario un cambio cultural profundo y duradero en la Argentina, debemos querer personas con un perfil determinado, sean del partido político que sean. Por ejemplo pensar después de todo lo investigado sobre la ex presidenta y sus causas judiciales que pueda haber un 30% que la vote, es incomprensible y que la justicia demuestre tanta lentitud e incompetencia, a mi entender, es preocupante.Que una señora como Margarita Stolbizer, a quien admiraba por su trayectoria y su interés por investigar causas de corrupción, esté unida en un proyecto político con Sergio Massa, que compartió tantos años con los Kirchner y quien obviamente no ignora un montón de situaciones y hechos. Y si la memoria no me traiciona hace bastante tiempo Stolbizer no estaba para nada de acuerdo con Sergio Massa, por lo que su alianza esto me causa desconcierto. Así podría seguir enumerando personas que fueron expuestas por el periodismo como corruptas y no por la justicia como debería ser y que pretenden acomodarse políticamente y ni hablar de los que necesitan fueros para no ir presos.Argentina necesita un cambio profundo y no haciendo referencia a cambiemos como partido político sino a la palabra literalmente. Estoy convencida que para lograr que este país arranque para siempre es necesario un exhaustivo análisis hacia el interior de cada una de las personas que pretenden gobernarnos o de las que nos gobiernan, porque sino seguiremos siendo un pueblo hipócrita, un pueblo que sigue mirando para otro lado y que no asume sus errores. Argentina hoy es un país que no avanza porque cada uno piensa en sus propios intereses y no en los intereses comunitarios, da risa ver como quienes quieren poder, dicen lo que queda bien para ascender y no lo que piensan realmente.Como Argentina, y en honor a los que dieron su vida por esta bella Patria, me siento con la necesidad de pedir a los argentinos, que seamos un pueblo inteligente que lucha contra la corrupción, porque a diario vemos que la corrupción mata y deteriora cualquier sistema en el que se introduce. Nuestros niños y jóvenes necesitan de padres y abuelos que hablemos con la verdad, que orientemos, que abramos la mente de quienes serán el futuro de nuestra querida Patria. Yo personalmente pienso que es muy importante ser honesta con ellos, que seguirán marcando el rumbo y ese rumbo debe estar marcado con valores trascendentes, como la honestidad, generosidad, verdad, justicia, amor, respeto, caridad, trabajo, sinceridad y por ningún motivo mancharse con la sangre de la corrupción, el engaño y la mentira. Ninguna Patria merece ser manoseada ni maltratada sino que debe ser defendida y enaltecida.Hay muchas cosas que no comprendo y seguiré sin comprender, pero lo que sí sé, es que no debo transar con la corrupción, ni con los acuerdos, aun cuando convengan a mis intereses personales.Que nuestra Patria sea representativa, republicana y federal es responsabilidad de todos y para eso es necesario pensar en el bien común y no personal. Nuestra Patria espera y Dios también.