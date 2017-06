Panorama político

LA MEDIANOCHE

MAS ESPERADA

A la medianoche de mañana sábado vencerá el plazo para inscripción de los precandidatos a diputado nacional que aspiran a ocupar las 9 bancas que pondrá en juego la provincia de Santa Fe. Y aun cuando cada uno de los tres grandes grupos políticos santafesinos -los que en las elecciones a gobernador de 2015 se dividieron casi en tercios iguales- parecen tener todo definido, no es de esa manera, pudiéndose aguardar cambios en estas últimas horas.

Veamos en Cambiemos, donde la lista encabezada por Albor Cantard al parecer generó más rispideces que las conocidas que llevaron a la conformación de una segunda lista encabezada por el concejal radical rosarino Jorge Boasso, existiendo la posibilidad de una tercera para competir en internas, surgiendo del sector liderado por el diputado rosarino Federico Angelini, en desacuerdo con la nómina del radical José Corral, reclamando más presencia del PRO en la misma, limitada a Luciano Laspina. Puede haber novedades.

De paso, en la nómina de Boasso como segunda aparece Inés Larriera, quien es hija del conocido periodista santafesino, ahora retirado, Carlos Larriera.

En el peronismo hay algunas aceleradas gestiones para tratar de hacer confluir a todos en la lista que postula a la ex jueza Alejandra Rodenas -que cuenta con el respaldo del justicialismo de Rafaela y el Departamento, habiendo estado presente Alcides Calvo en su lanzamiento-, habiéndose llegado a hablar también con el candidato cegetista Schmid. En cambio poco se sabe sobre la lista del kirchnerista Agustín Rossi, luego de la variante impuesta por CFK con el Frente Unidad Ciudadana.

En cuanto al Frente Progresista, no se descartaba que además de la lista socialista que encabeza el ministro Luis Contigiani, se integre una segunda con radicales del grupo NEO, que son los identificados con este sector y opuestos al encabezado por el intendente santafesino Corral, que emigraron hacia Cambiemos.



EL POLICIA

RECAUDADOR

El periodista y escritor rosarino Carlos Del Frade, también diputado por el Frente Social y Popular, es un investigador reconocido sobre temas del narcotráfico y las mafias en la provincia de Santa Fe. Recientemente, con motivo de la detención del subjefe policial de Esperanza, Dante Marcelo Giménez -a quien se le acaba de dictar prisión preventiva-, durante los sonados 19 allanamientos que hubo en esa ciudad, Recreo, Pilar y Rafaela, difundió un escrito diciendo "el dato tiene mucha importancia para la población de Rafaela. Durante años, según fuentes judiciales, el ahora detenido Dante Marcelo Giménez era uno de los recaudadores de los negocios ilegales que se producían en el departamento Castellanos", cuando en su deambular de designaciones se desempeñó como titular de la Comisaría Primera y luego nada menos que jefe de la Policía de Investigaciones, recordando Del Frade a algunos rafaelinos -especialmente uno- con los cuales Giménez tuvo muy fluidas relaciones, solicitando que "es imprescindible que la investigación también genere nuevos nombres vinculados con el poder real de la Perla del Oeste, nexos con dirigentes políticos y empresariales no solamente de la ciudad sino también de la provincia".

Esto último podría, o mejor dicho debería, ser producto de la investigación seguramente originada por este caso, pero conociendo algo el paño, probablemente todo quedará diluido con el paso del tiempo. Como tantas otras cosas, por lo cual el pedido de Del Frade cabe calificarlo más como un deseo que una posibilidad concreta.



ENCUESTAS

Encuestas, sondeos, mediciones, o como se prefiera identificar a esta clase de trabajos, circulan por estos días de todo tipo. En instancias previas a las elecciones comienzan a conocerse, mejor dicho a trascender, pues en forma concreta nadie los ha hecho públicos. Tres de esos sondeos son de los que se habla por estos días, aunque orientados a imagen y conocimiento de los por ahora precandidatos principales, no intención de voto, aunque en definitiva es más o menos lo mismo.

Algo que debe destacarse es que aunque con diferencias en los porcentajes, en cambio existiría bastante uniformidad en las ubicaciones al menos de los primeros cinco lugares. Cuestión esta que se resguarda, pues en realidad tales sondeos tienen carácter reservado, habiendo sido por encargo de nucleamientos políticos de la ciudad. Aunque, como siempre, los más favorecidos por estos números son los que más avidez demuestran para que tengan difusión.

De todos modos, para el 13 de agosto resta todavía un tiempo más que suficiente como para modificar algunos de estos posicionamientos.

Otro aspecto interesante de estas encuestas, es que en dos de ellas también hubo una medición sobre medios de comunicación de la ciudad. En ambos casos -aunque con diferencias en las proporciones- este Diario ocupa el primer lugar con holgada ventaja.



ACUEDUCTO,

GOLPE DE EFECTO

No fue el gobernador, Miguel Lifschitz, quien dio a conocer la licitación del nuevo acueducto para Rafaela. En el marco de la campaña electoral incipiente, fue la concejal y precandidata para renovar su mandato, Natalia Enrico, quien se hizo cargo de anunciar la licitación de una nueva etapa del acueducto que consistirá, básicamente, en "tirar los caños" entre la Planta de captación y potabilización de Desvío Arijón y esta ciudad. Esto es posible porque el Fondo de Abu Dabi, que financiará la postergada obra, aprobó el crédito y se dispone a transferir los recursos.

Con esta obra en marcha, entonces, se eliminará al menos parcialmente uno de los temas clásicos de la agenda política en tiempo de elecciones, pues desde el Ejecutivo local y el oficialismo -peronista- en el Concejo castigaban al Frente Progresista por la falta de avances en una obra estratégica.



DIA DE LA BANDERA,

DIA DE CANDIDATOS

En la tarde del martes se realizó el acto por el Día de la Bandera en la plaza de barrio Amancay, que duró apenas media hora, con la presencia de funcionarios municipales, concejales, delegaciones escolares, vecinos y, sobre todo, precandidatos a concejal con sonrisa amplia.

Ante la cercanía de las elecciones, el encuentro que convocó más de dos mil personas, se convirtió en una plataforma ideal para el desfile de los distintos aspirantes al Concejo. Hubo muchas fotos para redes sociales de los unos y los otros, aunque la campaña formal comenzará el 14 de julio.