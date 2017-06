Sale la semana que viene

El Consejo Federal sigue dilatando el anuncio del formato y el fixture del torneo Federal B. Primero se había barajado que podía ser el viernes 16 en Salta, pero solo se oficializaron las zonas, quedando para esta semana esos anuncios. Y en la víspera trascendió que se demorará hasta lunes o martes que viene.

Cabe mencionar que el torneo estaría arrancando el sábado 8, en lugar del domingo 9 de Julio, ya que al ser día feriado debe abonarse arancel doble a los árbitros. Igualmente, los clubes que prefieran jugar el domingo 9 pueden hacerlo.



LA PREVIA POR LA LIGA

Habrá que ver si cuando salga el fixture, Ben Hur y 9 de Julio vuelven a enfrentarse en la primera fecha como viene pasando en las últimas ediciones. No obstante, el domingo tendrán un adelanto del duelo por la última fecha del torneo Apertura de la Liga Rafaelina.

Ben Hur tendrá la posibilidad, con un empate, o aun perdiendo si Unión de Sunchales no gana, de consagrarse como local ante 9 de Julio. El equipo dirigido por Gustavo Barraza tratará de cerrar de la mejor manera uno de los objetivos de este semestre.

Cabe recordar que los partidos por la Copa Santa Fe serán la otra semana. En el caso de Ben Hur (0) vs. Florida (1) el sábado 1 de julio, en tanto que 9 de Julio (1) vs. Cosmos (0) lo harán el domingo 2, en ambos casos desde las 15.



GANO LIBERTAD, LA CREMA CAMPEON EN RESERVA

En el adelanto de la última fecha del Apertura, Libertad de Sunchales venció anoche como local a Florida de Clucellas por 3 a 2. El anfitrión ganaba con goles de Gastón Monserrat y Federico Campo, uno en cada período, pero Hernán Dobler anotó el descuento y luego igualó Lucas Lorenzatti para el visitante. En el descuento apareció Cristian Sánchez para un buen cierre de los de Roberto Cabral. En Reserva, el ganador fue Florida por 1 a 0, resultado que le dio el título sin jugar a Atlético de Rafaela ya que le llevaba dos puntos a Libertad antes de la jornada.

Los demás partidos irán el domingo a las 15.30: Ben Hur vs. 9 de Julio; La Hidráulica vs. Unión; Argentino Quilmes vs. Ferro; Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente; Dep. Ramona vs. Atlético Rafaela y Peñarol vs. Sportivo Norte.



GNEMMI A NEWELL'S

El jugador Ezequiel Gnemmi, que saliera de Ben Hur por patria potestad hace algunos meses, se estará incorporando a las divisiones inferiores de Newell's Old Boys de Rosario. El juvenil de 17 años había fichado en la Liga Ceresina hace algunas semanas.