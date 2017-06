Kia Stonic, un verdadero SUV visto desde otra manera

Octubre es la fecha elegida por Kia para poner a la venta en Europa el nuevo Stonic, llamado a ser uno de sus grandes éxitos de ventas. Pertenece al segmento del mercado más dinámico, el de los todoterrenos de pequeño tamaño (o B-SUV). De ellos se comercializan 1,1 millones de unidades (un 7% del total) en el Viejo Continente, pero deberían llegar a los dos millones de vehículos en 2020.El modelo pudo ser visto al descubierto tal y como acaba de ser presentado esta semana en Milán.Su imagen es robusta (pasos de rueda resaltados, protecciones plásticas) como mandan los cánones, más que engatusar la idea es conquistar con unas buenas maneras al volante. Eso ha llevado, por ejemplo, a diseñar una carrocería más baja (y con mejor aerodinámica) de lo habitual: con 1,52 metros de alto, se coloca por debajo de un Captur, un 2008 e incluso de su primo hermano el Hyundai Kona recién presentado.El Stonic será el Kia con mayores posibilidades de personalización que ha hecho, pero siga un consejo: los colores muy oscuros no le sientan nada bien. En total se ofrecen nueve para la carrocería, y otros cinco para el techo, el arco superior y los espejos aunque las combinaciones se han limitado a 20. Destaca el estilo 'targa' que se ha buscado en la parte trasera de forma que la coloración del pilar C (trasero) se prolonga por el techo.Puertas adentro, algunos apliques como los que rodean la pantalla de navegación o la parte baja de la consola también se pueden pedir con una decoración distinta. El tablero es prácticamente el del utilitario Rio, ya que se basa en este modelo.Cuenta con un diseño muy limpio, con toda la botonería e instrumentación colocadas pensando en el conductor. La pantalla multifunción de siete pulgadas admite protocolos Apple CarPlay y Android Auto, pero no la climatización cuyos mandos son independientes.En general es mejor la terminación y ajuste de las piezas que su propia calidad, ya que hay mayoría de plásticos duros. Pese al contenido tamaño, la habitabilidad es buena si medimos detrás a la altura de los hombros o el hueco para las piernas que se consigue, en parte, bajando la banqueta posterior. Esta no tiene regulación en distancia.El baúl, con 352 litros (20 menos con rueda de repuesto de emergencia) y doble fondo, se encuentra en un término medio. No hay mayores problemas para acceder y algo ayudarán a ello que los asientos vayan cuatro centímetros más altos que en el Rio. (Fuente: El Mundo Motor)