Toyota apuesta al medio ambiente

Toyota busca producir vehículos cada vez más amigables con el medio ambiente y de eso no hay dudas. Por eso sigue trabajando en el desarrollo de energías alternativas.Sobre ese tema, el gerente de marketing de la filial local, Juan Pablo Grano, afirmó: “Para este Salón del Automóvil de Buenos Aires hemos traído una apuesta fuerte con el objetivo claro de seguir trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan fabricar autos cada vez menos contaminantes”.“Fijamos un objetivo a largo plazo que para 2050 no producir más autos con combustión tradicional y desarrollar tres nuevas tecnologías de alimentación. La idea es que para los vehículos urbanos sea la eléctrica, autos de recorrido un poco más largo deberían tener motores híbridos y por último los que transiten largos recorridos diarios la propulsión a hidrógeno sería la solución”, detalló el directivo.“Gracias a la reducción de impuestos para vehículos híbridos que el gobierno puso en marcha hemos reposicionado al Prius. Ahora su valor bajó a 38.900 dólares. Además extendimos la garantía del sistema de bi propulsión a ocho años o 160.000 kilómetros”, confió el gerente de Marketing.Sobre la producción local de un motor híbrido y de la versión con ese sistema de la Hilux, Grano le confirmó a Conduciendo.com: “Por el momento no está en los planes. Lo que sí queremos es de acá a dos o tres años es tener tecnología híbrida, pero va a ser importada. Hay que tener en cuenta que la producción de este sistema es exclusiva de Japón. Casi no hay plantas en el mundo que desarrollen motores híbridos”. (Fuente: Martin Echaide - Conduciendo.com)