Invierno, ¿qué hacemos durante estos días fríos?

Aunque parezca que nada crece en el invierno, en esta época la tierra está recobrando su energía, descomponiendo cultivos y materia orgánica para la próxima temporada. De modo que la estación más fría del año constituye un tiempo especial para el crecimiento y la nutrición, que nos permitirán florecer renovados para la actividad de los días más cálidos. En este marco, se puede trazar una hoja de ruta con un conjunto de acciones para mantener el jardín en orden y a la espera del renacimiento que propone cada temporada la primavera.Y esa lista de tareas podría incluir las siguientes actividades:Desyuyar los canteros, comenzando siempre por un extremo hasta terminar en el opuesto, para que quede un trabajo bien prolijo. El momento ideal es 48 horas después de una lluvia, para poder sacar a mano, o con una pequeña asadilla, las malezas de raíz. Guantes y rodilleras harán más cómodo el trabajo. Conviene eliminar las malezas antes de que semillen para evitar su propagación. Luego agregar abonos orgánicos, sin remover en profundidad, y humus de lombriz o mantillo en superficie.Podar raíces en plantas viejas de glicina que no florezcan. Hacerlo luego de la caída de las hojas o al principio de esta estación. Con pala de punta bien afilada se hace una zanja alrededor del tronco a 30 o 40 cm. de distancia. Recuerde que muchas plantas jóvenes tardan de 5 a 6 años (desde su plantación) en florecer.Nivelar el terreno en las zonas que se encharcan con frecuencia. Es el momento de mejorar el drenaje o incorporar más tierra. Elimine los yuyos de hoja ancha que tenga el césped.Podar los cercos de coníferas entre agosto y principio de septiembre: Cupressocyparis leylandii, Cupressus sempervirens stricta (cipres piramidal), Thuja orientalis (tuya de cerco), Thuja en general.Si todavía no podó sus rosales, es el momento de hacerlo, con tijeras afiladas y algún producto con polisulfuro de calcio para desinfectar las plantas y el suelo. ¡Y a tener cuidado con las espinas! Luego abonar con compuestos orgánicos (dejar los inorgánicos para el fin de la estación). Juntar y quemar los restos de la poda. Si tiene que trasplantar algún rosal, este es el momento e inmediatamente después pode y agregue abonos orgánicos.Regar, en el caso de que sea necesario, por la mañana y no por la tarde para evitar la formación de escarcha que daña los tejidos de las plantas.Esta no es época de poda de especies sensibles a las heladas, tenga en cuenta que una helada fuerte afecta más a un rebrote tierno que a las ramas más desarrolladas. No pode ahora cítricos, palta, ceibo, ficus en general, juveniles, etc. Espere hasta la próxima estación para realizarla.Controle los caracoles, ellos se esconden entre las matas de Hemerocalis, Iris, Agapanthus, como también en las enredaderas como especialmente la enamorada del muro y resulta más fácil realizar el control en esta época, con cebos aplicados entre las matas de las plantas o pulverizando con matababosas líquidos y repitiendo la aplicación a los 15 días.En la huerta es el momento de limpiar los caminos si tienen verdín, lijar y pintar los cercos. Ocuparse de las herramientas, limpiarlas, puliéndolas con lija bien fina o viruta, quitando el óxido, y luego aceitarlas o ponerles kerosene.Fertilizar durante el mes de agosto aquellas plantas que florezcan o fructifiquen en primavera como: citrus, azaleas, calistemun, retamas, cissus, etc. Se agrega sobre el suelo una cucharada de té de fertilizante granulado equilibrado por cada maceta o planta.Si las plantas brotan por un sorpresivo aumento de la temperatura y luego se marchitan, y se tiñen sus brotes de amarronado y negro, se deben eliminar por medio de una poda ya que el frío los afectó. Si no las retiramos podremos tener una brotación más débil en la primavera.Dentro del grupo de plantas que soportan mejor la calefacción están las Aglaonemas, Dieffenbachias, Aphelandras y Fittonias. Todas ellas requieren una exposición luminosa y lejos de las corrientes de aire frío. El riego debe ser moderado (soportan bien períodos largos con falta de agua). Las manchas marrones en las hojas, en forma de círculos u ovales, son señal de exceso de riego.Espero que alguno de todos estos consejitos sea justo lo que estaba necesitando y lo pongan enseguida en práctica. Nos encontramos el próximo jueves... y no olvidar:Hay un tiempo para cada cosa.Y un momento para hacerla bajo el cielo.Un tiempo para callarse y otro para hablar...