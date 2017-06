Maubé, de la ecología a ser candidata a concejal

"Soy ecologista y trabajo para generar sociedades sustentables desde hace más de 25 años, por lo tanto tengo una mirada amplia, abarcativa, integradora, orgánica y sistémica en lo que se refiere a la construcción de una sociedad, tendiendo justamente a que esta se transforme en una comunidad en el sentido auténtico de la palabra". Con esta presentación, Graciela Maubé de Grisolía explica sintéticamente desde dónde viene y hacia dónde quiere ir con su nuevo objetivo: ocupar una de las bancas del Concejo Municipal de Rafaela.Maubé tiene una trayectoria amplia como gestora de programas ambientales pero también como divulgadora, con una columna periódica en este Diario. Y su decisión de saltar al plano formal de la política maduró en la última semana previa al cierre de listas. Ahora encabeza la lista "Renovando Rafaela", del frente "Proyecto Santafesino" que surgió sobre la base del antiguo Frente Renovador pero que se reorganizó debido al acuerdo sellado a nivel nacional por Sergio Massa y Margarita Stolbizer."Deseo aclarar que después de varios ofrecimientos de diversos espacios políticos, decidí quedarme en este frente con el que pretendo representar en nuestra ciudad un espacio que es conducido por el diputado nacional Sergio Massa, quien tiene una visión de país y de realidad que comparto plenamente", afirma al admitir que hubo "negociaciones" con otros proyectos que competirán en la elección de concejales (13 de agosto primarias y 22 de octubre, generales).Su inclusión "sobre la hora" en una lista implica que tendrá un tiempo menor para instalar su precandidatura ante los rafaelinos, aunque cree que su militancia en favor de la protección del medio ambiente y su recorrido por los medios de comunicación y foros sobre el clima le jugarán a favor."Debemos entender que Rafaela ya no es una isla, no es una sociedad rica asilada de la realidad regional y nacional; es una sociedad compleja, heterogénea, diversa. Con necesidades cada vez más amplias, variadas y específicas. Y a esto debemos atender quienes deseamos estar en una banca en el Concejo Municipal", sostuvo Maubé a modo de diagnóstico inicial sobre la ciudad en la que vive desde que llegó, hace muchos años, desde Rosario.Tiene muy en claro que su zona de confort son las cuestiones de la ecología y el desarrollo sustentable, pero bien entiende que a partir de esa especialización, los aspectos sociales de una comunidad le son familiares. "Asumiré el compromiso de llevar adelante una misión constructiva cargada de propuestas y proyectos, vacía de reproches y actitudes destructivas. Llevaré adelante proyectos integradores, intentando restablecer el diálogo entre la ciudadanía y la política. Encararé una misión donde la sociedad entienda que es necesario rescatar el poder ciudadano, una capacidad que todos y cada uno de nosotros poseemos, para transformar las realidades y a la vez transformarnos en partícipes y protagonistas de la solución de los problemas que nos aquejan" afirmó Maubé en una suerte de preplataforma.Con un perfil moderado, la dirigente ecologista lanzó una invitación "a los ciudadanos para rescatar el diálogo, fundamental herramienta para el entendimiento y crecimiento de los pueblos" y que, a partir de este posicionamiento, se encuentra "en la ancha avenida del medio en la que serán bienvenidos todos aquellos ciudadanos que estén dispuestos a sumar y construir con la firme convicción de que saldremos adelante todos juntos, dejando de lado los egoísmos e individualismos mal entendidos".-La lista que encabezo está vinculada a la línea del diputado nacional, Alejandro Grandinetti y de Sergio Massa, es un espacio pluralista donde hay convergencia de voces y por sobre todas las cuestiones desarrolla una política superadora que pretende darle justamente a la política misma su razón de ser... una verdadera herramienta de cambio social.Maubé -que enfrentará en el marco de la interna a Juan Pablo Tschieder- está acompañada en la lista por los estudiantes universitarios Lucas Acosta (Licenciatura de Medios Audiovisuales de la UNRaf) y Ayelén Kessel (de la carrera Relaciones del Trabajo de la UNRaf), entre otros."Desde nuestro espacio invitamos a los ciudadanos de esta querida comunidad rafaelina a que nos acompañen, a todos quienes conforman este equipo de trabajo y a mí. En cuanto a mi concierne invito a la comunidad rafaelina a que me ayuden a cumplir mi rol como verdadera servidora pública", concluyó Maubé ya en su rol de precandidata para las elecciones de concejales.