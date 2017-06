Trigo subió 6,1% en una semana

La falta de precipitaciones en los campos de trigo de los Estados Unidos, Francia y Ucrania, principales productores del cereal comenzó a hacer efecto en los mercados. En una semana su valor tuvo un incremento de U$S 10 lo que marcó una ganancia del 6,1%. La suba en el precio permitirá compensar en parte la caída del área de siembra en la Argentina.En el último informe del Departamento de Agricultura del país del Norte, se pudo constatar que la condición buena y excelente de los trigos de primavera se desplomaron a los niveles más bajos de los últimos 20 años. Este escenario se suma que el mal clima en suelo norteamericano "hace poner en duda la producción de cereal de calidad de dicho país. Esto genera incertidumbre para la industria molinera ya que la demanda de mercadería es importante para los próximos meses", sostuvo la consultora Globaltecnos.La misma situación se ve en Francia y Ucrania, que por la falta de precipitaciones en un momento de desarrollo importante para la definición de la producción del cereal pone en jaque la oferta a nivel mundial. Hay que destacar que dichos países tienen como principal objetivo de producción el trigo de calidad.Su efecto ya se ve en la Bolsa de Chicago donde el cereal pasó de U$S 162 la tonelada a las actuales U$S 173. La suba del 6,1% en siete días seguirá en el corto plazo.La mejora ayuda en parte al productor local que por estos días tiene dificultades para implantar el cereal. El hombre de campo observa atentamente el precio a enero de 2018 que es cuando empieza a comercializar sus granos. En ese sentido la posición diciembre para Chicago cotiza a U$S187, es decir 8% más que el contrato junio. Si se pasa al plano local, se puede ver que enero tuvo un alza del 6,2% desde principios de mes y ya cotiza a valores que se veían hace un año, es decir U$S170 en promedio. En consecuencia, el alza externa esta ayudando a compensar la baja de las hectáreas de lo contrario la rentabilidad caerían aún más.Un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), adelantó que las 900.000 hectáreas proyectadas para el presente periodo en la región centro están por debajo del millón de hectáreas sembradas en 2016. Esto habla de un retroceso del 10% respecto del año pasado.Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), su presidente Gabriel De Raedemaeker adelantó a BAE Negocios que "las imágenes satelitales muestran que hay 300.000 hectáreas que ya no serán sembradas, pero hay otras zonas con maíz de segunda que no pueden ser cosechadas por la cantidad de agua que también quedarán sin plantar".El productor reconoció que la situación actual no es la misma del año pasado debido a la alta inflación que no pudo ser compensada por los bajos precios.Por lo pronto, el Ministerio de Agroindustria mantiene una cosecha para el ciclo próximo de 20 millones de toneladas, lo que supera en un 11,1% lo recolectado en el período 2016/2017. El clima marcará el escenario tanto a nivel externo como interno.