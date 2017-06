Liquidaron U$S 595 millones

Las expresas exportadoras de cereales, oleaginosas y derivados liquidaron unos U$S 595 millones la semana pasada. Así lo anunciaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas.Entre el 12 y el 16 de junio, las empresas del sector liquidaron la suma de U$S 595.481.936. El monto liquidado desde comienzos de año hasta el 16 de junio asciende a U$S 10.591.244.190, se informó.