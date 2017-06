El Concejo analiza la caída de las pensiones a discapacitados

El Concejo Municipal centrará buena parte de la jornada en analizar el impacto que tuvo -o que tiene- la caída de las Pensiones No Contributivas (PNC) de las personas con discapacidad en nuestra ciudad. Lo hará en dos turnos: por la mañana, recibirán al Secretario de Desarrollo Social, José Luis Rossetto, y por la tarde, debatirán dos proyectos presentados por el oficialismo.La intención del encuentro con el exSecretario del Cuerpo Legislativo es para poder determinar si desde el Ejecutivo Municipal tienen información precisa de lo que sucedió en nuestra ciudad. El encuentro está previsto a las 9.Los proyectos que presentó el PJ apuntan al mismo objetivo, pero por dos carriles diferentes. Por un lado, hay una minuta de comunicación -el motivo de la visita de Rossetto- en donde se le "solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría que corresponda, se nos informe sobre la cantidad de personas que han dejado de percibir en los últimos meses la Pensión para Personas con Discapacidad, teniendo en cuenta la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dada a conocer en la última semana". La otra, es un pedido a la Nación, concretamente, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales -CNPA-) explique y detalle por qué se están suspendiendo sin previo aviso pensiones no contributivas por invalidez y revean los mecanismos y formas mediante las cuales se han dado de baja dichas pensiones a personas discapacitadas en nuestra ciudad y en todo el país". Al mismo tiempo, se le solicita a este organismo que "revea los requisitos que se exigen para el mantenimiento y/u otorgamiento de las pensiones por invalidez y realicen relevamientos socioeconómicos específicos y concretos de cada caso en particular antes de suspender los beneficios.Durante el análisis en comisión, Raúl "Lalo" Bonino mostró su interés de que también se solicite la cantidad de altas que hubo en estos tiempos. Pero el pedido fue rechazado por los autores. No se descarta que este enfrentamiento se reitere en la sesión de hoy.OTROS TEMASPor otra parte, se debatirá un pedido de informes para que el Ejecutivo envíe un detalle de los "Programas de Viviendas presentados al Gobierno Nacional". Este punto, que podría ser solamente administrativo, podría tener algún correlato político. Es que Bonino también había manifestado públicamente que se había visto sorprendido por el anuncio realizado desde el IMV sobre que el Predio de la Flor había sido presentado para que sea tenido en cuenta en una de las urbanizaciones del ProCreAr-.Asimismo, volverá a discutirse las vías de acción a tomar sobre los plátanos de calle Alvear.