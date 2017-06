Llop: "Sentía que iba a volver a Newell’s”

Juan Manuel Llop es el técnico de Newell’s, aunque lo será oficialmente una vez que cierre su etapa en Atlético de Rafaela. No hay ninguna duda y por eso el DT habló como tal con Ovación (diario La Capital de Rosario) y dijo: “Siempre tuve la sensación de que volvería a Newell’s”. Como buen volante con recorrido que fue repasó diversos aspectos emotivos en lo personal, confesó que se sorprendió de la muestra de cariño que recibió cuando estuvo en el Parque hace casi tres meses y ahí se dio cuenta de que su vuelta al club de sus amores no estaba tan lejana. “Me preparé durante mucho tiempo para tener una nueva oportunidad” en el banco rojinegro después de 15 años de su partida. Y se le dio.

El Chocho se puso por primera vez el buzo de DT en 2001-2002 para dirigir a la Lepra. Un desafío difícil, aunque se animó a afrontarlo. Estuvo al frente una veintena de partidos, hasta que decidió renunciar y dejar el lugar a otro técnico. Desde ese día en que se despidió del Parque siempre tuvo en su mente regresar. A pesar de que muchos nombres pasaron por la entidad, muchos de ellos sin recorrido en la institución, el llamado no llegaba. Hasta que quince años más tarde sonó el teléfono con la propuesta del presidente Eduardo Bermúdez. No hubo dudas en dar el sí de manera instantánea.

“Me preparé durante este tiempo, mentalmente, en mi carrera para en algún momento tener la oportunidad. Y ahora que me aparece espero no desaprovecharla. Siempre tuve la percepción de que en algún momento se iba a dar. En todo momento lo pensé. Y cuando volví a dirigir en el fútbol argentino tenía la idea de que seguramente iba a aparecer. Y se dio. Sabía que si hacía un trabajo importante en otro club el llamado iba a aparecer. Y después, con el recibimiento de la gente en el partido que disputamos en el Coloso del Parque con Atlético de Rafaela (fue el 1º de abril), ahí hubo una especie de “clic” porque sinceramente no me esperaba la demostración de cariño que recibí. Realmente fue muy emocionante. Eso detonó un poco para que pudiera llegar el llamado”, opinó el Chocho en una extensa entrevista. Por último, en referencia a cuándo se juntaría con los dirigentes de la Lepra, Llop sostuvo que “vamos a estar hablando por teléfono porque tras el torneo viajo al exterior y regreso el 10 de julio. Igualmente, estaremos en permanente contacto vía telefónica”.