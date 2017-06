Cambian hábitos con la llegada del invierno

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El 80 por ciento de las personas aseguró que modifica sus hábitos con la llegada del invierno, muchos de ellos vinculados con la prevención de las enfermedades de esta estación, según lo reveló una encuesta.Entre los hábitos que se adoptan en esta época del año, los más mencionados son: comer más comidas calientes o calóricas (con el 55% de las menciones), realizar menos salidas al aire libre (47%), cuidar e hidratar más la piel (31%), secar el pelo antes de salir (29%) y acostarse más temprano ya que los días son más cortos (27%).El trabajo, realizado por la consultora de investigación TrialPanel, indagó sobre qué tanto afecta en el ánimo de los encuestados la llegada del frío y el 42% manifestó que poco, el 25% bastante, el 18% nada y el 15% aseguró que mucho.En relación a los sentimientos que les despierta esta estación, la variación de menciones es llamativa. Además, cinco de cada diez aseguró que los encuentra más desanimados, mientras que, por el contrario, el 20% se siente más animado.Otros sentimientos mencionados fueron melancolía, desmotivación, fiaca y alegría. En cuanto a las medidas de prevención que se toman para prevenir las enfermedades de invierno, los ítems más mencionados fueron los referidos a la temperatura: abrigarse lo justo, ni en exceso en ambientes cerrados, ni poco en la intemperie (69%); evitar los cambios bruscos de temperatura (60%) y mantener la casa templada (55%).Otras acciones de prevención son ventilar los ambientes a diario (62% de las menciones), lavarse las manos con frecuencia (49%), mantener distancia con personas enfermas (43%), consumir frutas y verduras, especialmente alimentos ricos en vitamina A y C (40%).En cuanto a las campañas de vacunación contra la gripe, 9 de cada 10 encuestados vio o escuchó alguna de ellas, si bien en el 70% de los casos lo refirió sólo para los grupos de riesgos. Sólo el 27% se aplicó la vacuna (un 19% de manera gratuita y un 8% de manera privada), un 12% aún no se aplicó la vacuna pero planea hacerlo próximamente y la mayoría no tiene intenciones de vacunarse (60%).