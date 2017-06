Macri: "el país comenzó a crecer"

El presidente Mauricio Macri encabezó ayer el acto oficial por el Día de la Bandera y realizó una defensa del rumbo del Gobierno al afirmar que "el país ha comenzado a crecer" y que logrará "la inflación más baja desde 2009"."Estamos haciendo lo que había que hacer y los primeros resultados comienzan a asomar", expresó el Presidente durante la ceremonia que se realizó frente al Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario, junto a funcionarios del Gabinete nacional y del Gobierno provincial.En ese sentido, agregó: "Hemos recuperado los puestos de trabajo que habíamos perdido en el último año; hemos puesto en marcha el plan de infraestructura más grande de la historia, hemos recuperado el crédito hipotecario"."Hemos bajado la inflación y ya va a ser la más baja desde el 2009", continuó enumerando el jefe de Estado, aunque reconoció que, sin embargo, "todavía falta mucho, hay mucha gente que todavía no percibe este camino de mejora".El líder del PRO afirmó que "estos resultados positivos" tienen que servir para renovar la esperanza" y agregó: "Tenemos que comprometernos una vez más a trabajar juntos, porque juntos es como vamos a lograr ese país grande y pujante que Belgrano soñó y que hoy la mayoría soñamos"."Por eso, los invito a que sigamos por este camino del progreso", remató el mandatario, en alusión a las próximas elecciones legislativas.Macri resaltó que el prócer Manuel Belgrano "es una verdadera fuente de inspiración" para el lema "Sí, se puede", enarbolado por Cambiemos porque "no se dejó atrapar por reglas arcaicas y tradiciones de España y las colonias" sino que "siempre fue un adelantado: creyó que el trabajo ligado a la educación de calidad era la forma de desarrollar nuestra Nación".LIFSCHITZ: SANTA FE ES PROGRESISTAEl gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, definió ayer a su provincia como "progresista" durante el acto por el Día de la Bandera que compartió con el presidente Mauricio Macri y convocó a trabajar para que "Santa Fe siga siendo protagonista en un país que debe ser profundamente federal".En este sentido, convocó a trabajar porque "si a las provincias les va bien, a la Nación le va bien" y agregó: "Nos necesitamos unos a otros, y construir un gran proyecto que nos incluya a todos".CRUCES POR EL VALLADOLa intendenta de Rosario, Mónica Fein, se quejó ayer de la decisión del Gobierno de poner un "doble vallado" en el acto por el Día de la Bandera, al tiempo que la Nación indicó que "no hay nada especial", aunque tras los escraches sufridos por el presidente Mauricio Macri "hay que dividir a los que quieren ir a tener una actitud agresiva"."Hay un operativo de seguridad muy estricto que ha decidido Presidencia. Lo que hacemos normalmente es un izamiento de bandera, pero el ingreso a ese lugar está definido en términos de seguridad", sostuvo la referente socialista.Asimismo, recordó que "en el Gobierno anterior pasaba de otra manera, era un acto con militancia copando el acto: los que venían limitaban de otra manera, ocupando el espacio para demostrar su adhesión al Gobierno nacional".En respuesta, la ministra de Seguridad de la Nación explicó que las medidas obedecieron "simplemente a un mecanismo de seguridad que se hace en estos tipos de actos masivos. No hay nada especial. Está coordinado y hablado con la Provincia de Santa Fe"."Hay que dividir lo que es la gente que quiere ir al Día de la Bandera de los que quieren ir a tener una actitud agresiva contra el Presidente o el gobernador (Miguel Lifschitz)", aseguró Bullrich, en alusión a los escraches que sufrió el mandatario en diversas ocasiones.TAMBIEN POR LA FALTA DEL DESFILEEl presidente del PRO Santa Fe y diputado provincial Federico Angelini salió al cruce de versiones que indicaban que desde Presidencia habían decidido no realizar el desfile cívico militar característico: "es 100% decisión de los gobiernos provincial y municipal de Rosario", dijo en diálogo con LT10.La Intendenta de Rosario deslizó que “hay que pensar un nuevo desfile". "Ya no existe como antes el desfile tan militar, habrá que pensar cómo lo ponemos en escena otra vez, porque el vallado nos impide pensar las dos cosas”, señaló en declaraciones a la prensa rosarina.RECHAZO A TARIFAZOSLa Multisectorial contra el Tarifazo se movilizó hasta las inmediaciones del Monumento, para manifestar su rechazo a los aumentos tarifarios que impiden pagar los servicios esenciales."Hace frío, pero tenemos el alma caliente en virtud de la situación del vallado perimetral que se reitera de lo que pasó el año pasado. Nosotros simplemente queremos llegarnos para manifestar nuestra disconformidad respecto de los tarifazos en una forma respetuosa y sin ningún tipo de provocación alguna", advirtió Juan Milito, de la Unión del Centro Unión de Almaceneros de Rosario.EXCOMBATIENTES SE FUERON ANTESPese a los chispazos iniciales por el pedido de un "listado" por parte de Protocolo, los veteranos de Malvinas decidieron asistir al acto oficial en el Monumento por el Día de la Bandera. Escucharon el himno y antes que empiecen a hablar las autoridades se retiraron del acto.MACRI SORPRENDIO A UNA FAMILIAGran cantidad de vecinos se reunieron en 24 de septiembre al 3500, en la zona sudoeste de Rosario, ante la sorpresiva presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri.El mandatario llegó en un auto blindado y custodiado por Gendarmería a la puerta de un galpón donde trabaja una familia que le había enviado una carta contando su proyecto de servicio de encomienda.