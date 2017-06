Quedarían libres los tres detenidos

El titular de la Fiscalía Regional, Diego Vigo y el fiscal, Gustavo Bumaguin brindaron ayer por la tarde una conferencia de prensa para brindar detalles de los hechos ocurridos el domingo por la noche en el barrio 2 de Abril, donde tres personas ingresaron a robar, portando armas blancas, en una vivienda de calle Echeverría al 1700 lo que dejó el saldo de dos heridos.

Sus propietarios, un hombre de 37 años y su hijo de 15, se resistieron al robo de un equipo de música y otras pertenencias pero no pudieron evitar sufrir heridas con un cuchillo. Primero el padre en la casa y luego el adolescente cuando persiguió a los delincuentes en medio de una alocada fuga de los ladrones a bordo de una moto, la cual abandonaron a unos cientos de metros del lugar del robo, para poco después ser detenidos por la policía, se informó oficialmente.

En este marco, los fiscales informaron que los tres detenidos por este caso, tal cual lo informara LA OPINION en su edición de ayer, quedarían en libertad por falta de pruebas para sostener la acusación pese a la correcta labor que cumplieron los efectivos del Destacamento policial Nº 9 y personal de la PDI. Es que las mismas víctimas se negaron a declarar e identificar a quienes habían robado en su vivienda. Y al no poder reunirse pruebas, entonces se cae la causa.

Los individuos apresados tienen 18,19 y 24 años, y una vez que concretaron el ilícito, se dieron a la fuga en una moto, siendo perseguidos por el hijo del dueño de la vivienda que les dio alcance, pero lamentablemente también resultó lesionado con un cuchillo.

En tanto, también se informó ayer en conferencia de prensa, que la policía secuestró un cuchillo con sangre y le pidieron al herido y al padre de la víctima, que realizaran un examen de ADN, pero los mismos se negaron (recordemos que la víctima tiene el derecho a negarse, no así el imputado).

Tanto Vigo como Bumaguin expresaron su preocupación ante la falta de colaboración de las víctimas de este delito para que se haga justicia y los responsables del robo y las agresiones -que no serán imputados- sean condenados.