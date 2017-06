Se repiten las agresiones al personal en hospitales

Las situaciones de violencia en los hospitales de la provincia son cada vez más frecuentes. "Todos los días se registra una agresión física o una amenaza. Hay cientos de hechos que no se denuncian ni tienen trascendencia pública", sostuvo la secretaria general de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), Sandra Maiorana, en declaraciones publicadas al diario La Capital de Rosario.En tal sentido citó todo tipo de ejemplos en los que los golpes, emboscadas e insultos son parte de la preocupante cotidianidad del personal sanitario. Pero, como si esto fuera poco, los referentes gremiales ya contabilizan un caso grave por mes: situaciones que terminan con heridos y detenidos y que, por sus características, sí llegan a los oídos de los representantes gremiales. Este panorama obligó a las autoridades de los ministerios de Salud y Seguridad de la provincia a recibir a los gremialistas.Las situaciones son variadas. No obstante, en el último tiempo se produjeron casos de personas adictas o con alteraciones psiquiátricas que generaron el alerta. "Esto suele producirse porque no tienen la contención necesaria. Además, los efectores no están adaptados", sostuvo Maiorana. En efecto, la nueva ley de salud mental obliga a internar a personas con problemas de ese tipo en cualquier centro de salud.Hace algunos días, el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe fue epicentro de uno de estos casos. Dos pacientes menores de edad intentaron golpear a la jefa de guardia en el rostro. Si bien otros trabajadores del lugar pudieron contenerlos debido al grado de excitación que presentaban, rompieron un vidrio y amenazaron al personal. La médica solicitó al efectivo que se encontraba allí que colaborara, pero el agente dijo que "no" podía "tocarlos".Este tipo de hechos es común y evidencia también que los efectivos "no suelen actuar", dijo la titular de AMRA, más aun cuando están en inferioridad de condiciones con respecto a las personas violentas. Algunos de los acontecimientos están ligados a hechos también violentos producidos fuera de los hospitales. Es que muchos de los heridos son el resultado de riñas en la vía pública. Con frecuencia se suceden ataques entre bandas que arrojan lesionados con arma de fuego o blanca y que deben ser atendidos en los efectores donde llegan allí acompañados por amigos o familiares. En muchas oportunidades, esas personas continúan los enfrentamientos en los mismos hospitales y hasta lesionan al personal."Es fácil imaginar que frente a seis o siete personas es poco lo que un solo agente puede hacer", destacó Maiorana antes de remarcar que "incluso muchos uniformados han dicho que si detienen a los agresores, después de pocas horas quedan liberados".Por otro lado, AMRA denunció cuestiones ligadas al género que agravan las posibles consecuencias: "Cuando el personal de enfermería o médico es mujer, los atacantes llegan a ser más agresivos". Los problemas que suceden en todo el territorio santafesino obligaron a que AMRA solicitara una reunión con las autoridades de los ministerios de Seguridad y Salud santafesinos. Allí se definió establecer protocolos de actuación específicos según las localidades. En efecto, hay gran cantidad de comunas que carecen de personal policial en los centros sanitarios y hasta los médicos, en ocasiones, conducen las ambulancias ante una emergencia y, por ende, deben dejar a los centros despojados de personal."Las denuncias son de toda la provincia, y en Rosario el número es mayor. Desde agosto se multiplicaron notablemente. Con lo que pasó en el Cullen van 7 en lo que va de 2017. Hay una tendencia en aumento", añadió la responsable de AMRA. "Esto se viene agudizando. El registro que tenemos como gremio, todavía es muy bajo en relación a lo que pasa en realidad. El promedio es de por lo menos 10 casos previos a los que son denunciados", graficó Maiorana como para tomar real dimensión de un problema amplio, profundo, que reclama una visión y una atención interdisciplinaria.En el cónclave entre médicos y la provincia se estableció que se adaptará el protocolo de seguridad vigente para el Sistema de Emergencias y Traslados en Rosario y Santa Fe, a las otras ciudades y pueblos de la provincia. Para la seguridad en los efectores se creará un protocolo con personal idóneo optimizando los recursos edilicios; y en cuanto a nombramientos de médicos de policía, el tema contemplada dentro de la nueva estructura de la fuerza.