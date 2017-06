Ya fue presentado el proyecto para obras menores 2018. El destino de esos fondos será para terminar las refacciones que comenzarán dentro de poco respecto de la remodelación del SUM de la localidad.Con ese dinero, informaron fuentes confiables, se remodelarán a nuevo los baños y los asadores que ya están casi en un estado precario. También prevén renovar las luces y algún otro detalle menor.Mientras espera las elecciones, para nuestra localidad solo será un acto protocolar, ya que al haber una sola lista que es encabezada por el actual tesorero de la gestión de hoy, Lucas René Bussi, está abocado a acomodar, por decir las cosas de alguna manera, sus empresas preparando a familiares suyos y gente de su entorno más íntimo a interiorizarse de las actividades que hasta hoy lo tienen al frente.Bussi nos manifestaba "quiero dejar las cosas y la gente preparada con mucho tiempo así puedo dedicarme de lleno a la gestión pública, si bien voy a seguir esta línea de gestión de la cual formo parte, reemplazar a Gustavo (Baggini) no va a ser una tarea muy fácil, pero no imposible porque repito yo soy parte también de esta gestión y quiero implementar algunas ideas nuevas que tenemos en mente junto con el resto de los integrantes de la lista que son casi todos jóvenes, estudiantes, productores, empleados que salvo Correnti el resto no supera los 25 años. Hay que darle la posibilidad a los chicos de formarse porque son los futuros dirigentes, y hay que acordarse siempre que Palacios es un lugar histórico en la República Argentina".