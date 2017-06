Hackeo al Ejército

Las noticias nacionales volvieron a hacerse eco de un ciberataque, esta vez uno que supuestamente se originó desde ISIS y que -según las primeras informaciones- habría puesto en jaque al Ejército Argentino, hecho desmentido sobre el cierre de la jornada. Nuevamente una Fuerza estatal se vio como blanco de los recurrentes hackers que circulan en nuestro país, por lo menos así lo afirman desde el interior del Ministerio de Defensa. Es que en horas del mediodía del último lunes una imagen con supuestos terroristas caminando en las calles de una ciudad, acompañada por la frase “Alá es grande” en árabe, apareció en el sitio web oficial del Ejército Argentino. En dicha cuenta también se hacía mención que prontamente se tendrán novedades del ISIS en nuestro país.Rápidamente, los administradores de la cuenta, colocaron a la web en situación de “mantenimiento” para imposibilitar el acceso al público al sitio. Pero diferentes capturas de la publicación ya recorrían las redes sociales. El asombro de todos, la ironía de muchos y la preocupación de otros, generó una lluvia de repercusiones en los medios nacionales durante toda la primera jornada de la semana. Twiter también fue un espacio de alta interacción en este sentido, ya que incluso a últimas horas del día los términos “ISIS” y “Ejército” aparecían entre los temas más nombrados en dicha red social. La mayoría de los usuarios apostaban a la poca credibilidad sobre la autoría del ataque, siendo escépticos de que el Estado Islámico tenga que ver con la polémica publicación.En la misma sintonía respondieron, en exclusiva al autor de esta nota, integrantes del Ejército Argentino, del Estado Mayor Conjunto (organismo coordinador ante el Ministerio de Defensa de las tres Fuerzas Armadas que lo componen) y del propio Comando Conjunto de Ciberdefensa. Un integrante del equipo técnico que se encargó de los primeros pasos ante la advertencia del ciberataque, precisó que la hipótesis principal que sostienen como la forma en que se llevó adelante el hackeo fue “la común, explotando alguna vulnerabilidad que lograron detectar en el código del sitio o en el del servidor” destacando que el servidor que contiene a la página del Ejército Argentino es ajena a dicha institución y de carácter privado, imposibilitando tener acceso rápido y directo a los datos que facilitarían la investigación. Fuentes de Ciberdefensa pudieron detallar que la empresa prestadora del servidor es “Towebs”, un webhosting que brinda sus servicios a nivel mundial: incluso importantes empresas rafaelinas se encuentran entre sus clientes.Los técnicos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y los de Ciberfensa coinciden en que normalmente este tipo de advertencias tienen que ver con cuestiones políticas llevadas a cabo por hackers de sobrero blanco, es decir aquellos hackers que buscan simplemente demostrar el grado de vulnerabilidad que posee un sitio web del Estado Nacional con el mero objetivo de dejar en ridículo a sus integrantes. Descartan, extraoficialmente, que se trate de un acto terrorista ya que “estamos acostumbrados a ver hechos consumados: asesinatos en masa, explosiones o inmolaciones por parte de terroristas y no una imagen burda en la web”. Explicaban, además, que este caso nada tiene que ver con el hackeo que sufrió tiempo atrás el Ministerio de Seguridad, donde sí se robó y filtró información sensible de la Seguridad Nacional. En lo sucedido el lunes, explicaron desde el Ejército que “ingresando a nuestra web, no pueden ver ni tomar nada más que lo ya público, debido a que la información confidencial se encuentra en otros servidores”.Respecto a lograr dar con el origen del ataque, desde el Ministerio de Defensa indicaron que es difícil ya que “el costo para la entidad pública ha sido muy bajo y quizá por eso no genere el esfuerzo necesario para llegar al fondo de la cuestión” además de las dificultades técnicas que se encuentran en este tipo de cuestiones. Si bien las tres fuentes de los distintos organismos resumieron sus posturas en: descartar un ataque de inteligencia de un Estado extranjero o grupo terrorista, negar relación con la amenaza de bomba del mismo día en el Congreso de la Nación, asegurar la preservación de datos sensibles de la seguridad nacional, objetivo político contra el gobierno de turno y que el acto vandálico, en definitiva, sirvió de ayuda para mejorar la seguridad del sitio; una postura más precavida fue la del encargado de llevar adelante la pertinente investigación judicial.El Dr. Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, en comunicación telefónica con el autor de esta nota aseguró que “no se descarta ninguna hipótesis” sino que, por el contrario, “se está trabajando, incluso, con la de mayor gravedad, que sería un ataque terrorista para no dejar nada suelto al azar”. Azzolin acepta que en lo personal no descarta “ni una posibilidad ni la otra” respecto a si se trata de una acción de origen extremista o de carácter “doméstico”. Dicha investigación está bajo su órbita con personal de la Policía Federal Argentina que, en las próximas horas, llevarán adelante las pericias correspondientes y esperan recibir más datos por parte del Ejército para descartar o seguir las distintas hipótesis que barajan. El Fiscal admitió que aún no está en posición de “asegurar o desmentir vínculo alguno con la amenaza de bomba de horas atrás en el Congreso de la Nación”.