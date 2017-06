El GSS donó 5 domos al Municipio

El pasado lunes, en el Centro de Monitoreo de Sancor Seguros, que funciona en la antigua sede de la cooperativa aseguradora se procedió a formalizar el donativo de cinco domos al Municipio local, como aporte al Plan Integral de Seguridad del Municipio sunchalense.Se trató de una sencilla ceremonia que fue encabezada por el gerente de Gestión de Riesgos y Cumplimiento del Grupo Sancor Seguros, Daniel Marino, acompañado por el Jefe de Seguridad Física, César Abatidaga.También se hicieron presentes, el secretario de Gobierno, Marcelo Canavese, otros miembros del Ejecutivo local y el presidente del Concejo Municipal, Leandro Lamberti, el subsecretario de Seguridad del Municipio, Rubén Arias.En la oportunidad, en primer término usó de la palabra Daniel Marino, gerente de Gestión de Riesgos y Cumplimiento del GSS quien puso de relieve que "desde el Grupo Sancor Seguros estamos comprometidos siempre con lo local es por eso que estamos apoyando la implementación de esta iniciativa que es muy importante de brindar nuevas herramientas para la prevención del delito y la seguridad. En Sancor tenemos la concepción de que las empresas no solo tienen que desarrollar actividades comerciales y de negocios, sino tienen que ser partícipes del accionar ciudadano, creemos que en este plano tanto el Municipio como la sociedad saben del compromiso que hemos demostrado con ellos, no hace más que ratificar este compromiso y tratar de darles estas medidas que nos permiten a nosotros como ciudad distinguirnos como ciudad modelo del resto del país. Nacimos en Sunchales, nuestra casa central está acá y estará siempre en Sunchales, porque somos sunchalenses y lo que queremos es seguir participando con la Municipalidad, en este caso, en la vida ciudadana".Por su parte el intendente, Gonzalo Toselli remarcó que "esta intención del Grupo Sancor Seguros de participar en la vida ciudadana, del desarrollo local y de las actividades vinculadas a la Responsabilidad Social Empresaria puedan parecer cosas dichas en abstracto, como la participación tan activa en el Pacto Global, todos estos compromisos que significan ir más allá de los límites propios de una empresa, eso que se manifiesta, en la realidad se palpa cotidianamente".Calificó de invalorable el compromiso que tiene con la comunidad el GSS. Enfatizó, con honda satisfacción, agradeciendo el aporte en equipamiento y también el asesoramiento que brindan para poner en funcionamiento el sistema de vídeo vigilancia, el centro de monitoreo, especialmente, que en los próximos días estará en funcionamiento.En en esta primera etapa contará con 19 cámaras, doce de las cuales son domos y se aspira a que en un plazo no muy extenso el sistema esté dotado de 47 cámaras.Las autoridades y los representantes de los medios de comunicación social tuvimos la posibilidad de visitar el Centro de Monitoreo de GSS - que está conectado con todas sus sucursales-, el guía fue César Abatidaga, aportando una pormenorizada explicación del funcionamiento del sistema.