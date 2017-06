Gran partido: dos seleccionados frente a frente

Un gran enfrentamiento se aproxima para todos los habitantes del país llamado Argentina. El mismo tendrá lugar en todo el territorio nacional, de sur a norte y de este a oeste. Integrarán la plantilla de jugadores millones de personas votantes, donde, desde cualquier punto del lugar que habiten, serán protagonistas del enfrentamiento a fin de definir cuál será el ganador del evento, pues no habrá empate, ni siquiera tiempo suplementario, ni penales.El nombre de los dos equipos que dirimirán la contienda serán:por un lado;por el otro.La fecha de comienzo del encuentro tendrá su primer tiempo el día 13, de agosto, y la segunda y definitoria etapa final, verá la luz el 22 de octubre.Como podrán deducir a esta altura de la información, la disputa se refiere a las próximas elecciones, donde cada uno participará con su voto del gran partido Nacional Argentino ( según Santiago Kovadloff aún no podemos nombrar República Argentina).Le hemos dado participación a dos equipos solamente, porque creemos que con eso basta para definir donde colocar nuestro pensamiento, nuestra intención, nuestro grado de inteligencia y captación, pues no se trata, ni se nombra ninguna institución política. Cada elector debe ser dueño y señor de su democracia, a través hechos concretos, y no palabras y declaraciones estúpidas y sin fundamentos ni razonamiento alguno. el poder de captación de cada jugador y su grado evolutivo, le ayudarán a elegir para qué lado patear la pelota.Pero recuerde que esta similitud no dura solo 90 minutos; además está en juego una parte fundamental del futuro de venideras generaciones. Y eso no es chiste ni jueguitos de palabras.A esta altura del partido, tal vez usted preguntará ¿y el resultado de la contienda? Bueno, eso es cuestión de esperar el 23 de octubre. Mientras tanto, vaya meditando y eligiendo el equipo que más le conviene al país en general, pues " el día después" ya será tarde para arrepentimientos, remordimiento y cargas de conciencia, dado que las opciones son claras y contundentes.No queda otra opción.Elija usted su propio destino, y eso es cosa suya, ni mi mía, ni de nadie. Alea Jacta Est ( la suerte está echada).