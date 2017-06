Gimnasia se ilusiona

Gimnasia y Esgrima de La Plata logró ayer estirar su ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana 2018 hasta la última fecha, al superar como local por 2 a 0 a San Martín de San Juan, en la continuidad de la anteúltima fecha de Primera. Emanuel Dening, con un cabezazo en contra de su propia valla en el amanecer del partido, y el delantero Franco Niell, a los 31 minutos de la primera mitad, anotaron los tantos del "Lobo". Con este triunfo, los dirigidos por la dupla interina Mariano Messera y Leandro Martini, llegó a 43 puntos e igualó la línea de Defensa y Justicia, el último que estaría consiguiendo el boleto al certamen continental por diferencia de gol. Los sanjuaninos, conducidos por Néstor Raúl Gorosito, no lograron salir de su irregularidad, y si bien no tienen problemas con el descenso, arrancarán abajo la próxima temporada.La 29ª fecha continuará este miércoles con estos partidos: a las 17, Quilmes vs. Arsenal; a las 18:30, Temperley vs. Defensa; a las 19:10, Racing vs. Colón; a las 19:45, Olimpo vs. Boca y a las 21:30, River vs. Aldosivi.