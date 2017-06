Macri preside el acto en Rosario

Será a partir de las 9, pero esta vez no habrá desfile cívico.

En Rosario se realizará hoy un muy breve y sencillo acto por el Día de la Bandera que será presidido por el presidente, Mauricio Macri, y el gobernador, Miguel Lifschitz, aunque esta vez no habrá desfile cívico como ocurría cada año desde que la Argentina recuperó la democracia, hace más de tres décadas. La ceremonia, prevista para las 9, consistirá en el izamiento de la enseña patria en el mástil mayor del Monumento en tanto que no había sido confirmado si el jefe de Estado pronunciará un discurso ante autoridades de la ciudad, la Provincia y la Nación así como también representantes de la sociedad civil y de las fuerzas armadas.La decisión de interrumpir el desfile generó malestar principalmente en los veteranos de la Guerra de Malvinas y de las instituciones que siempre participaron de esta fiesta que recuerda la Bandera nacional y a su creador, Manuel Belgrano. Incluso advirtieron sobre el "vaciamiento de contenido nacional y participativo" que significa dejar de lado el recorrido que suelen hacer miles de personas de entidades gauchas y tradicionalistas junto a colectividades extranjeras.Incluso habrá un fuerte operativo de seguridad y la colocación de vallas para evitar que la ciudadanía se acerque al lugar en el que se desarrollará el acto con la presencia del Presidente. Distintas entidades plantearon su rechazo a esta disposición oficial con la consigna "el Monumento es de todos" mientras el Gobierno provincial no se pronunció al respecto debido a que la organización está a cargo de Ceremonial y Protocolo de Presidencia de la Nación.De acuerdo a lo que informó diario La Capital, después del acto se iniciará una celebración popular con una convocatoria en el Parque Nacional a la Bandera que se distribuirá en tres escenarios.En el escenario folclore se presentarán Martín Reynoso, Ayem Nohuet, Huahui Basualdo, Ñaupa Cunan, Coco Díaz + María Eugenia Díaz + Jorge Luis Carabajal, Elpidio Herrera.En el escenario chamamé actuarán Mario Torres, Nélida Argentina Zenón, Pablito Sánchez El Santaelenero, Los Cumpa, Waljeva, Los Bocchiddu, Gregorio de la Vega. Y en el escenario latinoamericano se presentarán La Banda de las Corbatas, Huevo de Iguana, Flor Croci, La Walichera, Ana Prada.Además, 70 parejas de asadores que desplegarán su destreza para competir por primer, segundo y tercer premio, distinciones que serán otorgadas por un jurado. Se prevé la presencia de asadores provenientes -entre otros sitios- de: Tortugas, Moreno, Villa Constitución, Pueblo Ester, Funes, Las Rosas, Firmat, Uranga, San Jerónimo Norte, San Cristóbal, Bouquet y Rosario (provincia de Santa Fe); General Rodríguez, General Arenales y Quilmes (provincia de Buenos Aires) y de distintos puntos de la provincia de Córdoba. El encuentro finaliza a las 12:30, horario en el que comenzará el expendio al público de costillares asados a la estaca.