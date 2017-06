“Lamentablemente vamos a vivir la época de los ´90”

“Las turbulencias se expresan en las instituciones, en los cambios políticos son las que más sufren, porque son las más complejas. Pero busquemos las asociaciones empresariales, profesionales, sindicales, fragmentaciones, divisiones. En este mundo cambiante de la tecnología también vamos modificando hasta las situaciones comunes como es la familia, no es más la de antes, las relaciones entre los amigos, todo cambio. Nosotros tenemos que dar respuesta a estos cambios. Dar respuestas a como socialistas en este mundo tan conflictivo, tan alterado. No hay salida hacia delante si no nos ponemos de acuerdo. Y para eso en primer lugar hay que escucharnos porque nadie tiene la verdad revelada” comenzó Antonio Bonfatti diciendo ayer por la mañana, en el Centro Cultural Ben Hur, en oportunidad de la presentación de candidatos que hizo el Partido Socialista en Rafaela.

A través de su discurso el ex gobernador criticó duramente los años de kirchnerismo: “el país que viene como el péndulo del reloj de un lado para otro. Venimos de un gobierno que desaprovechó condiciones que vaya a saber cuándo se vuelven a repetir, la entrada de dinero a chorro por lo que significaban el valor de los comodities y no lo aprovechó para cambiar la matriz productiva, la matriz energética. Distribuyó más, es verdad, pero en un momento el chorro se hizo más fino y ahí empezaron los problemas. Terminamos con 29% de pobreza y con inflación alta, pero lo peor de todo, queriéndole imponer al otro el pensamiento, enfrentar al campo, nada más y nada menos. Se hablaba de la oligarquía”.

Respecto de la situación actual de nuestro país fue contundente: “Después del tiempo que pasamos la otra mayoría eligió otro camino para salir de esto y nosotros decíamos que de Guatemala nos metíamos en guatepeor. Hoy estamos en el 32% de pobreza, tenemos 5600000 niños dice UNICEF que están por debajo de la línea de la pobreza. Un presidente de la Nación que sale a vender al mundo que somos el supermercado del mundo, que producimos alimento para 400 millones de habitantes, incluso que podemos duplicarlo y es verdad si se dan determinadas condiciones, pero no podemos alimentar a 5600000 niños.”

Para Bonfatti el futuro que se avecina será muy complicado: “Lamentablemente tengo que decirles que vamos a vivir la época de los ´90. Más desocupación, deuda externa, estamos en U$S 288 millones. Porque entró mucha plata del blanqueo, encima, algunos podrán blanquear algunos pesos, pero el blanqueo se hace para que muy pocos blanqueen muchos millones y millones de dólares. Mientras cualquier argentino paga los impuestos al 21% del IVA, estos que se llevaron la plata afuera, que no pagaron los impuestos, que eludieron, con muy poca plata la blanquearon y se la volvieron a llevar afuera. Estamos en un récord nuevamente en fuga de divisas de Argentina hacia afuera”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Finalmente ponderó la gestión del Frente Progresista: “Desde Santa Fe mostramos lo que podemos hacer si nos entendemos. Salud, educación, trabajo, producción, vivienda, con todo el esfuerzo que significa para un Estado subnacional como es una provincia, pero cuánto hemos avanzado. La ciencia, la tecnología, ponemos de acuerdo, tener un plan estratégico para saber hacia dónde marchamos, hacia dónde vamos. Este es el gran desafío”.