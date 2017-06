20 de Junio: Belgrano, un prócer necesario para la Argentina

No voy a pretender que el Presidente sea un conocedor de la labor de Manuel Belgrano, menos que intente imitarlo, lo que sería muy bueno, simplemente digo que en épocas de olvidos interesados y fiestas patrias en que su pueblo está ausente, la figura del Creador de la Bandera nacional, se vuelve necesaria como la conciencia moral de Mayo y se proyecta al futuro.Belgrano es el presente, por su compromiso en cuestiones, que a más de 200 años, los argentinos seguimos padeciendo en lo económico, social, ambiental y de género, entre otras. En su visión de una economía con gran sensibilidad social expresaba: “el mejor modo de socorrer la mendicidad y miseria es prevenirla y atenderla en su origen; y nunca se puede prevenir si no se proporcionan los medios de que el Mendigo busque su subsistencia.”En una lección de moral económica, y en defensa de los pequeños productores propone la creación de un fondo de fomento “con destino a socorrer al Labrador”, y continúa diciendo en torno a la oligarquía de entonces y ahora: “yo espero que se adopte el pensamiento, para evitar los grandes monopolios que se ejecutan en esta Capital, por aquellos hombres que desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular, y nada les importa el que la clase más útil del Estado, o como dicen los Economistas, la clase productiva de la sociedad,viva en la miseria y en la desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza, y que la misma Religión y las Leyes detestan. Es preciso confesar que los pudientes no han hecho más que el Comercio de Europa sin atender a otros ramos, se ha pensado que el dinero era la verdadera (riqueza); así es que a la Plata y Oro se han pospuesto infinitos otros medios más útiles a la humanidad”.Tampoco le fue ajena la situación de niños y mujeres en estado de pobreza, para los que proponía la creación de escuelas públicas y de artes y oficios con las cuales se daría ocupación a las gentes pobres, y especialmente a los niños, e industrias “para que trabajasen tantos infelices, y principalmente el Sexo femenino, Sexo en esta País, desgraciado, y expuesto a la miseria y desnudez, los horrores del hambre, y estragos de las enfermedades, expuesto a la prostitución, expuesto a tener que andar mendigando de Puerta en Puerta un pedazo de pan para su sustento, sabedor de todos los males que sufre este Sexo por falta de trabajo”.Y para el trabajador reclama salario digno, ya que “Es indudable que el hombre se abandona luego que no halla recompensa en su trabajo, y que no ve el premio de sus fatigas”. En torno a los suelos y su protección, decía: “No se debe menos atención a los Montes. Es indispensable poner los mayores esfuerzos en poblar la tierra de Arboles, mucho más en las tierras llanas, que son propensas a la sequedad cuando no están defendidas, la sombra de los árboles contribuye mucho para conservar la humedad, y proporcionan mil ventajas al hombre; en Europa, se premia a todos los que hacen nuevos plantíos,y los particulares por su propia utilidad se destinan a este trabajo, además de haberse prescrito leyes por los Gobiernos para un objeto tan útil como este.Tal es en algunos cantones de Alemania que no se puede cortar Arbol ninguno por propio que sea para los usos de Carpintería sin antes haber probado que se ha puesto otro en su lugar; añadiendo a esto que ningún habitante de la Campaña puede casarse sin presentar una Certificación de haber comenzado a cultivar un cierto número de Arboles; también asegura, que en Vizcaya hay mucho cuidado para que todo Propietario que corte un Arbol ponga en su lugar tres”. “Se podía principiar cercando las Heredades con los árboles.Los cercos contribuyen a la fertilidad del terreno, defienden de los grandes vientos, y hacen que se mantenga más tiempo la humedad; siendo de árboles como propongo, pueden dar leña para sus necesidades… y con el tiempo tendremos maderas en abundancia para nuestros edificios y demás usos”. Distinto hubiera sido el destino del quebracho y otras especies, si los funcionarios hubieran homenajeado a Belgrano con hechos, más que con actos que no sirvieron para salvar nuestro patrimonio natural.En relación a la importación, y los fondos buitres cuyos efectos provocan: recesión, imposibilidad de venta de nuestras propias manufacturas, quebranto de los hacendados por falta de valor de las producciones, dice: “Señores, todos los pagos se han hecho con dinero en efectivo” y se pregunta “¿Y cuáles han sido las ventajas que hemos conseguido? La destrucción, el aniquilamiento de nuestros fondos,”. Y sigue, “Están persuadidos aún, con un orgullo increíble, que su poder es inmenso, y aún les parece que no hay autoridad que los juzgue, y por esto mismo se les debe hacer conocer la energía con que nuestros jueces han sostenido las obligaciones de sus cargos”, aunque más no “sea para que conozcan nuestros venideros que hubo hombres de bien en medio de la corrupción”, que supieron mantener la pureza de las leyes y cumplieron con lo que ellas mandan.Sobre la concentración y la distribución de la riqueza dice: “como lo aseguran los Economistas, la repartición de las riquezas hace la riqueza real y verdadera de un País, elevándolo al mayor grado de felicidad, mal podrá haberla en nuestras Provincias, cuando se reducen las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo de la patria y la reducen a la miseria”.Belgrano habla de monopolios, clases sociales explotadas, fomento del Estado a las actividades productivas, mejoramiento de la calidad de vida, miseria y desnudez de los trabajadores, etc., por lo que no tengo dudas que si en el Gobierno Nacional, leyeran estas frases, sin saber su autor, diría que están en presencia del discurso de un populista, que no comprende las ventajas del mercado global.