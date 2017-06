Llop admitió que dirigirá a Newell’s

Juan Manuel Llop admitió ayer a La Capital que será el próximo entrenador de Newell's, una vez que concluya el torneo y finalice su participación con Atlético de Rafaela, ya descendido al Nacional B. "Voy a dirigir a Newell's", sentenció este lunes el Chocho.

Llop, quien ya dirigió al equipo en 2001, ya había señalado en una nota que reprodujo Ovación el domingo en su edición impresa que "es factible que dirija a Newell's en la próxima temporada".

Ahora con más detalles, comentó: "El presidente de Atlético de Rafaela me dio la libertad para negociar con el club hace quince días, ahora puedo hacerlo público, voy a dirigir a Newell's".

Llop y el presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, ya se reunieron para hablar tanto de su situación económica, como de la parte deportiva.

"Lo único que podía sacarme hoy de Rafaela era Newell's. Cuando en el 2001 dirigí veinte fechas, no era mi momento ni el del club, lo hice porque tuve la posibilidad y también jugó la parte emocional. Pasaron muchos años, ahora vuelvo con más madurez y más experiencia", agregó.

Llop desembarcará en un club con problemas económicos, una situación conflictiva entre el presidente con los jugadores, y un plantel que ya no contará con uno de sus referentes Mauro Formica (jugará en Pumas de México) y podría perder a otro, Ignacio Scocco.

A esto hay que sumarle que varios de los jugadores que no tuvieron continuidad ni rindieron de acuerdo a lo esperado podrían rescindir el contrato y otros, como Facundo Quignón deberá volver a su club de origen, San Lorenzo.