Definiciones de Bonfatti

Luego de su discurso dialogamos en exclusiva con Antonio Bonfatti para solicitarle algunas definiciones. En primer lugar consultamos al ex gobernador sobre los intentos de un sector del Socialismo de instalar la necesidad de reformar la Constitución nacional. El Diputado reconoció: “Por supuesto que hay que cambiarla. No porque sea mala, sino porque es vieja. Un montón de situaciones actuales no están contempladas. Las empresas de energía o de aguas, que son bienes esenciales para el ser humano y que no pueden estar al vaivén de decisiones políticas. Mejorar la institucionalidad en la provincia. El mandato de los presidentes de comuna que no puede ser que se elija cada 2 años.”Respecto a la posibilidad de permitir la reelección para el Ejecutivo fue tajante: “Es muy sabio la no reelección. Si hay una elección, que sea una sola”.Finalmente, y ante las diferencias que existen entre el gobierno local y la Provincia en materia de seguridad, solicitamos su opinión respecto a la posibilidad de municipalizar la policía: “En el mundo ha sido una fracaso. Lo que se ha intentado a nivel mundial para darle a los municipios el poder de policía ha sido un fracaso”.