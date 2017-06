Alemania le ganó a Australia

Alemania venció 3-2 a Australia, este lunes en Sochi en su debut en la Copa de las Confederaciones, en un partido en el que demostró que su nueva generación posee un gran potencial ofensivo pero necesita coordinar mejor su trabajo en defensa. Con este resultado Alemania se sitúa en lo alto del grupo B junto a Chile, que el domingo ganó 2-0 a Camerún. Ambas selecciones se enfrentan el jueves. Los goles alemanes los firmaron Lars Stindl (5), Julian Draxler (44 de penal) y Leon Goretzka (48). Por los australianos marcaron Tommy Rogic (41) y Tomi Juric (56). La Mannschaft versión B, sin ninguno de sus hombres claves en esta Confederaciones, exhibió su pedigrí con un fútbol vistoso, rápido y compenetrado, pero le penalizó su falta de contundencia y de oficio en defensa, concediendo dos tantos ante una Australia que casi no llegó al área alemán pero se pudo llevar el empate.



DEFIENDE EL “VAR”

El polémico videoarbitraje, utilizado por primera vez en una gran competición de naciones, fue defendido este lunes una vez más por el presidente de la FIFA Gianni Infantino y por ello calificó la Copa Confederaciones como "torneo histórico", según un comunicado de la instancia. "Estoy muy contento con el VAR hasta ahora. Hemos visto cómo el respaldo del vídeo ha ayudado a los árbitros a tomar las decisiones correctas. En eso consiste precisamente el VAR", declaró Infantino tras presenciar en directo la victoria de Alemania ante Australia (3-2) en Sochi. "Las pruebas con el VAR durante esta Copa Confederaciones nos están ayudando asimismo a mejorar los procesos y a afinar la comunicación. Lo que los aficionados llevan tantos años esperando por fin está sucediendo. Este es un torneo histórico. El arbitraje asistido por vídeo es el futuro del fútbol moderno", añadió. Tras completarse la primera jornada de la fase de grupos, el videoarbitraje se ha utilizado en cinco ocasiones, todas ellas en situaciones de gol: cuatro relacionadas con fueras de juego y la otra con una mano. El uso de la tecnología, sin embargo, no hace unanimidad. El chileno Marcelo Díaz, cuya selección fue victima del VAR al anulársele un gol que ya habían festejado en el partido contra Camerún (2-0 para los sudamericanos), mostró sus recelos con el nuevo sistema. "Este sistema le quita la esencia al fútbol. Se ve muy raro, no puedes celebrar un gol tranquilamente hasta que no se ve la repetición", criticó.