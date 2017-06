Maradona, contra todos

Desde Dubai, y fiel a su estilo crítico y contradictorio, Diego Maradona se refirió a varios temas. Habló de Jorge Sampaoli, cuestionó a Verón, se metió en la puja entre Riquelme y Tevez, criticó a Bermúdez y también le respondió a Dani Alves, el lateral de Juventus que lo había sido duro contra él al recordar el gol que le hizo con la mano a Inglaterra. El repaso de dardos de Diego decidió empezarlo por el actual DT de la Selección. “A mi Sampaoli me falseó. Estoy muy enojado con él. Me llamó cuando estaba en Croacia y cuando agarró la Selección, nunca más", empezó diciendo en TyC Sports. Y calificó de una "cachetada" la decisión de convocar a Mauro Icardi a la última gira para "que conozca a los kinesiólogos de la Selección". Y más: “Llevar a Icardi en lugar de Agüero es una locura. En lugar de llevar a Icardi hubiese llevado a Benedetto o a Alario. Sampaoli no sabe más que Bauza, eso te lo firmo ya. Le tirás una pelota y te la devuelve con la mano. Al Sevilla lo dejó en la puerta del cementerio y si tiene que llevar ocho ayudantes de campo, que se quede en la casa”. En el momento de palos para la Selección, Diego también recordó que la lista de citados la armó Juan Sebastián Verón, en su nuevo cargo en la estructura de AFA: "Verón que haga la lista de Inglaterra y no la de Argentina”. En celeste y blanco también se refirió a Messi: " ¿Qué más quieren? Messi se divierte jugando a la pelota. Quedará en la historia del fútbol y lo recordaremos, pero él solo no puede ganar un Mundial. No me acuerdo la última vez que vi jugar mal a Messi”. También elogió a Cristiano Ronaldo y deseó que fuese argentino. Incluso para referirse al crack portugués, utilizó la figura a de La Pulga: “Messi no es mucho más que Ronaldo”. Raro.

Diego se metió, a su manera, en la disputa que se generó con las declaraciones de Tevez y sus cuestionamientos a Juan Román Riquelme. "Carlitos siempre fue de mis jugadores preferidos. Si hay un jugador del pueblo es Tevez, los otros son pecho frío. Lo que dijo no va a condicionar su vuelta a Boca. Hay 4 o 5 boludos que lo cuestionan por haberse ido a China, pero le pusieron 30 palos. Andá a decirles que no, eso seduce a cualquiera", puntualizó Maradona, quien insistió en que "Riquelme nos dio muchísimo, pero a la hora de elegir lo elijo a Carlitos. Pero es personal, no es en detrimento de Román. Sobre idolatrías, el hincha tiene que pensar que los dos (Riquelme y Tevez) jugaron en Boca y nos dieron alegrías. Tevez por la edad que tiene y por lo que vivió, puede hablar de quien quiera, y el que se enoje, que se enoje". Luego, de forma insólita, le recriminó a Jorge Bermúdez por haberse metido en la "pelea": "Lo creía un señor, pero se le escapó la tortuga renga. No puede meterse entre ellos".

En la semana, el lateral de Juventus, Dani Alves, había dicho que Maradona no le parecía "un ejemplo para los jóvenes" y que la comparación entre Messi y Diego no tenía sentido. "Quieren compararlos pero no se puede. ¿Cuántos Balones de Oro tiene Maradona?", se preguntó. La respuesta de Diego no encontró ironías: "Dani Alves es un boludo. Habla porque está en un lugar de la cancha en donde no se juega al fútbol ni se toca la pelota. Laterales eran Cafú, Maicon... Dani Alves, pobrecito...". En las vísperas de un nuevo título, Diego también se refirió a Boca. "No me gustó cómo jugó en este torneo. La zozobra que nos dejó el 1 a 1 contra Patronato fue mala; esos partidos hay que ganar 1 a 0 e irse. Fue un campeonato chato; Boca ´robó´ porque ganó algunos partidos más... pero tiene que mejorar mucho".