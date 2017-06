Dieron de alta a Muñoz Marchesi

Después de comprobar que no presentaba ningún tipo de lesión, Matías Muñoz Marchesi recibió el alta médica cerca de las 22:00 del mismo domingo que se desarrolló la competencia de Turismo Nacional en el autódromo "Rosendo Hernández" San Luis.

Debido al accidente que sufrió en la última vuelta de la final de Clase 3, el piloto chaqueño fue asistido en primera instancia en el propio circuito y derivado más tarde al Policlínico Es Salud de la capital puntana, donde se le efectuaron las evaluaciones pertinentes.

"Estoy bien, hospitalizado en una sala común del Policlínico de San Luis, sin ningún dolor. Me hicieron estudios de control por el fuerte golpe y depende el resultado de los mismos si me dan el alta o me quedo un día en observación", expresó el chaqueño al promediar la tarde del domingo.

Pero unas horas después, los facultativos le dieron el alta médica, por lo que se quedó a descansar en un hotel de la ciudad y ayer regresó a su domicilio.

Muñoz Marchesi compite en el TN con un auto perteneciente al equipo del esperancino Nicolás Kern, que como consecuencia del accidente resultó con múltiples roturas.