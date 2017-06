Acuerdan la continuidad del peaje de las rutas 70 y 6

La semana pasada, se conoció que los municipios y comunas, integrantes del Corredor Vial Nº 9, acordaron de palabra la continuidad de los peajes en las rutas provinciales 70 y 6 por un año más y renovable anualmente hasta 2020. Ahora, solo resta ponerlo por escrito y aprobar una serie de obras a las que se compromete a realizar en estos tres años la Dirección Provincial de Vialidad, entre las cuales se encuentra, la ciclovía a Bella Italia.La novedad la confirmó el presidente de la Unidad Ejecutora, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rafaela, Luis Ambort. En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "pudimos avanzar. Tuvimos varias reuniones con el Ministro (de infraestructura, José Garibay), el intendente Luis Castellano y su par de Esperanza. Lo que nosotros creíamos que era necesario era que vayamos a un sistema que sea sustentable. Hoy, como estaba funcionando el corredor, no creíamos que fuera así, porque prácticamente el 75% de lo que se recauda se invierte en lo que son sueldos y lo que resta, es para gastos administrativos de la empresa o servicios al usuario. Con lo cual, era muy poco lo que podíamos generar desde el Corredor. Solamente, algún plan de mantenimiento, bacheo o de señalización. Esta fue la base de la discusión, para que haya un mejor servicio al usuario y que haya un compromiso de inversión y que el sentido del concesionario sea realizar las obras de mantenimiento necesarias para garantizar la seguridad sobre la ruta", dijo."El Gobierno, a través de Vialidad Provincial, entendió eso, porque sino no tenía sentido que haya un concesionario. Estamos trabajando en un modelo de convenio, un acta acuerdo, para poder prorrogar la concesión, que sería por un año, para ver si se producen todos estos cambios. Este acta acuerdo viene acompañado con un cronograma de obra y de inversión, para ver si esto se cumple en el tiempo", señaló Ambort.El funcionario agregó que "la ley permite hasta 20 años de concesión, que se estarían cumpliendo en el 2020. Lo que se termina en agosto es el contrato de concesión y que se prorrogaría con este acta acuerdo si se respeta todo lo que hasta ahora hemos conversado", indicó y se esperanzó: "ya lo hemos acordado. Hoy el modelo de acta-acuerdo está en Fiscalía de la Provincia para ser revisado". "El plan de obras es a tres años", agregó Ambort.En cuanto a posibles fechas para la rúbrica, Ambort no quiso asegurar ninguna. "Son tiempos administrativos. Pero no debería pasar mucho tiempo", dijo."Estaría todo dado para que la concesión se siga dando, con algunos compromisos por parte de Vialidad Provincial, con cronograma de inversiones y de realizar obras de mantenimiento y que se le pueda dar un servicio de calidad al usuario", dijo Ambort y dio como ejemplo parte de la repavimentación que se está dando en algunos sectores de la ruta 70, desde Recreo. "Creemos que también hay que hacer inversiones importantes en otros tramos de los 172 km de la concesión, entre las rutas 70 y 6", dijo.ENTRE LAS OBRAS,LA CICLOVIAUna de las novedades que se conoció durante la semana pasada es que la Provincia pondrá el dinero para la construcción de la ciclovía a Bella Italia.La confirmación llegó de la boca del presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede. Dijo que entre las obras acordadas con Vialidad Provincial, se encontraba la ciclovía.De acuerdo a lo comentado, la obra se iniciaría sobre el lado sur de la ruta 70 (del lado del Balneario) hasta que termina el Paseo del Este. En ese lugar, está previsto que se construya un derivador hacia el tránsito pesado, por calle Tettamanti. Allí se produciría un cambio de mano de la ciclovía, que pasaría hacia el norte. Recordemos que ya hay una ciclovía construida en Bella Italia, que se encuentra justamente en ese sector, posibilitando la conexión. El diseño sería similar a lo que pasaría en la ciclovía de Vieytes-Marchini, que cambia de mano en calle Constitución.Vale destacar que desde hace dos décadas, en el Concejo Municipal se presentaban pedidos reiteradamente, en especial, lo hacía Don Luis Peretti. Incluso, en 2005, se había aprobado una ordenanza (la Nº 3833, aún vigente) que obligaba a una empresa a entregar materiales para esta obra. Sin embargo, se hicieron otras redes.