Harían uso de la opción por Luna

En los últimos dos partidos en Primera División Atlético de Rafaela tendrá la misión de confirmar la buena campaña. Más allá de las salidas confirmadas y de las dificultades evidentes para sostener a sus principales futbolistas de la temporada, el grupo merece la oportunidad cerrar el torneo con hidalguía.No obstante lejos del polideportivo del Autódromo se piensa en el futuro cercano. Más allá que aún no se conoce qué torneo se va a jugar, los objetivos ya están planteados: ser protagonistas y buscar el ascenso.En ese sentido el recurso humano resulta fundamental y la dirigencia debería procurar sostener a la mayor cantidad de jugadores, fundamentalmente del medio hacia atrás. Por lo pronto ya comenzó a invertir su dinero con una contratación indispensable:. El club compró el 50% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos a Juventud Las Piedras de Uruguay y acordó un contrato por 3 años. Junto conserán quienes conduzcan al nuevo equipo.Pero la intención de la dirigencia sería invertir en más fichas actuales. Ahora la energía está puesta en sostener a, ya sea para la “B” Nacional o para realizar una operación. El club estaría decidido a pagar los $ 350.000 y quedarse con el pase del enganche, que suena fuerte en el Emelec desde comienzos de año. Si esto se produce su llegada a Ecuador deberá contar con el aval de Atlético, que tiene los derechos para recontratarlo.CASO POR CASOPensando en el plantel para el ascenso es importante repasar algunos casos particulares:: termina su contrato y habría interesados por sus servicios. Godoy Cruz, Patronato o Talleres impedirían que se quede.: otro de los interesados, pero su pase es oneroso. Para quedárselo Atlético debe pagarle a Cerro Porteño U$S 250.000 por el 50% o U$S 400.000 por el 100%. Además Cerro pretendería convertirlo en un jugador principal de su plantilla.: es jugador libre y hay charlas para su renovación. Meses atrás interesó en Rosario Central pero es probable que Llop se lo lleve a Newell´s. ¿Podrán convencerlo? Aquí habrá que hacer el esfuerzo.: termina su contrato y ya tendría varios sondeos. Es otro de los que se intentará mantener, pero será muy difícil.: tiene contrato vigente con el club, pero está en el mercado. Se busca una buena oferta para ser la venta anual que necesita la institución para equilibrar sus finanzas.: su contrato es hasta fin de año, pero con cláusula de salida de ambas parte al 30 de junio. Ya expresó su intención de quedarse y algunos directivos piensan en mantenerlo. Sus cualidades son irreprochables pero algunas actitudes del jugador no convencen a nadie.: termina su contrato pero ya hay charlas para continuar. Casi un hecho que se quedará.Luego están los futbolistas que no seguirán en la institución, como Gastón Campi, que será comprado a Racing por Estudiantes. Seguramente no serán renovados los contratos de Eros Medaglia, Nelson Benítez, Ramiro Costa, Kevin Itabel (termina el préstamo de Tigre), Robin Ramírez. Aún no se sabe cuál será el futuro de Nicolás Canavessio, que también culmina su vínculo.Ya está trabajando en el club Manuel Bustos, contratado a comienzos de año pero a préstamo en Libertad, y seguirán Mateo Castellano, Diego Montiel, Gabriel Morales (estos últimos dos al menos hasta fin de año) y los demás futbolistas del club.