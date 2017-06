Fratellanza y amicizia fueron destacadas en Fossano

FOSSANO (Por Emilio Grande h.). - En la mañana de ayer se realizó la ceremonia oficial por los 20 años de la hermandad entre Rafaela-Fossano, en el "Consiglio Comunale" (Concejo Municipal), una sala antiquísima del 1300, ubicada en el primer piso de la via Roma, frente al Duomo (Catedral), siendo presidida por su titular Rosita Serra.Durante casi 90 minutos, hubo una catarata de discursos, empezando el anfitrión Davide Sordella, quien expresó que "aprendimos a ser europeos en la casa de otros, a 10.000 km para entender a la Europa con los descendientes. Se trata de Rafaela, una ciudad entusiasta en la que conviven italianos, españoles, alemanes, que están unidos como rafaelinos y argentinos".A su turno, el intendente rafaelino Luis Castellano aclaró que hay diferencias físicas entre ambas ciudades: Fossano es del siglo XIII, sus calles son medievales y pequeñas; en cambio Rafaela fue formada hace casi 136 años, están trabajando por los 150 años, sus calles son amplias y el campo en medio de la llanura."Sin pasado no hay futuro; no hay que trabajar bilateralmente sino en una red en conjunto cuyas bases fueron escritas en el documento de ayer (por el sábado) sobre educación, cultura, deportes, medioambiente, producción, en la que los jóvenes deben sumarse a esta epopeya", destacó, citando al poeta Mario Vecchioli: "la antigüedad del surco es demasiada joven", luego plasmada en una plaqueta entrega a su par Sordella.También habló el síndaco Menin de Camponogara (provincia de Venecia), fue destacado "ciudadano honorario" Giorgio Nardo, quien ha trabajado por la hermandad con Fossano, figura que fue destacada por los concejales locales Ezio Dardanelli (de la mayoría) y Anna Mantini (de la minoría); además expresó unas palabras Clemente Malvino, presidente de ANIOC.Por su parte, el presidente de la ApS Melograno Luca Bosio, uno de los responsables del gemellagio con Rafaela señaló: "los impulsores fueron Michele Colombino (presidente de la Asociación de Piemonteses en el Mundo) y Bepe Manfredi. Después de 20 años se debe proyectar el encuentro entre personas, estudiantes, profesionales, industriales, entre otros".Luego improvisaron el citado Colombino, el ex sindaco de Fossano Francesco Balocco, el dirigente político Giovanni Quaglia, el alcalde español de Carcabuey Juan Miguel Sánchez Cabezuelo, el alcalde Alois Henne de Sigmaringendorf, la representante de Dingaieka (Polonia) Michalina Lesniewsva, entre otros.A su término, fue desarrollado el desfile de los 7 borgos (barrios) por la via Roma frente al Duomo (Catedral): Nuovo, Santantonio, Piazza, Salice, Vecchio (finalmente, el vencedor), Romavisio y San Bernardo, con sus atuendos típicos tradicionales e instrumentos musicales, que se remontan a seis siglos atrás, del que participan más de 500 "figurantes" (personas).Los 7 grupos mencionados con el estandarte "Giostra de L´Oca 2017" fueron bendecidos por el vicario de la diócesis de Cuneo-Fossano, Derio Olivero frente a la Catedral, que fue construida en el 1700 y es un hermoso templo con pinturas y frescos en las paredes y techos, revestidos por columnas y pisos de mármol."Debemos encontrar al otro", remarcó con fuerza Olivero durante varios pasajes de su homilía, para agregar que "el otro es el político, la famiglia, la escuela, la batalla del pan cotidiano", en el marco de la fiesta del Corpus Christi.Finalmente, en la tarde-noche italiana se desarrolló el tradicional juego del Palio con la participación de los 7 barrios, que en esta ocasión se trató de la 40ª edición, convocando a una multitud en la "piazza Castello".A decir verdad, fue una emocionante experiencia personal el hecho de estar participando de este 20º aniversario de la hermandad entre Rafaela-Fossano, a la que algunos rafaelinos cuestionan en las redes sociales porque viajan los políticos, pero debe ser una política de Estado que se debe mantener en el tiempo, como así también la comisión de la hermandad debe abrirse a las críticas que se escucharon por estos días en tierras piemontesas...