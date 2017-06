Racing dejó a River sin chances

FOTO NA EL PRIMERO./ Lautaro Martínez abrió el marcador. NO ALCANZA./ El punto no llenó las expectativas del Rojo y Olimpo.

En el peor partido que jugó en este semestre, River perdió ayer 3 a 2 frente a Racing en el estadio Monumental y se quedó afuera de la lucha por el título. En un encuentro válido por la vigésimo octava fecha del torneo de Primera División, el primer tanto lo convirtió Lautaro Martínez, a los 15 minutos del primer tiempo, luego de llevarse por delante un balón que fuera rechazado por Lucas Martínez Quarta. En el complemento, Miguel Barbieri y Marcos Acuña, a los 3 minutos y 14 respectivamente, parecían cerrar la historia. Sin embargo, el ingresado Marcelo Larrondo y Jonatan Maidana, a los 34 y 41, descontaron y le pusieron emoción a los minutos finales.River estuvo muy impreciso y padeció el partido ante un rival que tomó recaudos e hizo valer la efectividad de Martínez y Acuña, la figura del encuentro. Cuando parecía que la historia estaba juzgada, el local -a puro centro y sin mostrar un juego vistoso- terminó metiendo contra un arco a un Racing que se llevó los tres puntos y quedó con chances de ingresar a la próxima Copa Libertadores.EL ROJO NO PUDO CON OLIMPOIndependiente y Olimpo de Bahía Blanca debieron conformarse con igualar 1 a 1, al cabo de un entretenido encuentro disputado en el estadio "Libertadores de América". Lucas Albertengo inauguró el marcador, a los 35 minutos del primer tiempo para el dueño de casa, en tanto que el uruguayo Carlos Rodríguez niveló para el conjunto bahiense, a los 5 del complemento.El elenco de Sciacqua quedó a un solo punto de Arsenal de Sarandí en la tabla de promedios aunque aún no logró salir de la zona de descenso, mientras que el "Diablo" sigue fuera de la zona de clasificación a la Libertadores por tener menos goles a favor que Newell´s Old Boys aunque ya aseguró su lugar en la Copa Sudamericana.GOLEO DEFENSACon un despliegue bárbaro de su fútbol ofensivo, Defensa y Justicia goleó como local a Atlético Tucumán por 3 a 0, y dio un paso firme rumbo a la clasificación a la Copa Sudamericana 2018, que depende de sí mismo para concretar en las últimas dos fechas.El defensor Alexander Barboza, de cabeza a los 28 minutos de la etapa inicial, adelantó en el marcador a los dirigidos por Sebastián Beccacece. Es cierto que minutos antes del gol del "Halcón", todo Atlético Tucumán reclamó una clara mano de Barboza dentro del área, que el árbitro Facundo Tello no sancionó como penal, y que podría haber cambiado el desarrollo del encuentro. En el segundo tiempo, el "Halcón" se floreó y liquidó la historia rápidamente con un doblete de Nicolás Stefanelli, a los 8 y los 14 minutos. Este triunfo deja a Defensa y Justicia con 43 puntos, en el último puesto de clasificación a la Sudamericana 2018, uno por delante de Rosario Central y tres arriba de Gimnasia y Esgrima La Plata, Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza.BUEN ESTRENO DE CARUSOTigre se reencontró con el triunfo luego de cinco jornadas en el inicio del tercer ciclo de Ricardo Caruso Lombardi como entrenador, tras imponerse por 2 a 0 sobre Patronato, en Paraná. El mediocampista Lucas Menossi abrió la cuenta para el "Matador", a los 16 minutos del primer tiempo, con un soberbio remate de zurda, que se clavó en un ángulo, mientras que el delantero Carlos Luna, en tiempo de descuento del complemento, marcó el segundo gol, de penal.Con este resultado, Tigre, que convocó nuevamente a Caruso Lombardi tras el frustrado paso de Facundo Sava, alcanzó los 28 puntos y continúa en la parte baja de la tabla. Por su parte, Patronato (30) se complicó en su pelea por mantener la categoría, aunque por el momento está apenas por arriba de la zona "roja".LANUS EMPATO AL FINALLanús igualó en forma agónica ante Newell' s por 1 a 1 en un aburrido partido que jugaron este domingo en la ciudad de Rosario en la continuidad de la vigésimo octava fecha del Torneo de Primera. El jugador Héctor Fértoli abrió la cuenta para el elenco local, a los 3 minutos de la primera etapa, mientras que cuando se jugaba el primer minuto de descuento en el segundo tiempo, Diego Braghieri marcó el empate. El encuentro se disputó sin público debido a que la AFA le dio al club rosarino una fecha más de sanción por los incidentes en el clásico ante Central.