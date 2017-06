Unión estiró la definición del Apertura

Unión se quedó con el clásico de Sunchales tras vencer a Libertad 1-0 con gol de Arriola y de tal modo Ben Hur, que había jugado en Clucellas por la Copa Santa Fe, no pudo festejar en el colectivo y el regreso a la ciudad. Los tres puntos le dan chances al “Bicho Verde” de ir por lo menos a un desempate por el título del “Apertura” de Primera “A”. Para eso deberá ganar en la última fecha en Frontera y esperar que Ben Hur pierda con el “9”. Cualquier otro resultado consagra a la “BH”.En el partido de ayer, el elenco de Milanese encontró el desnivel faltando un cuarto de hora. Cabe mencionar que jugó unos minutos Diego López, una de las figuras del elenco sunchalense en el Federal A.En los otros partidos que cerraron la fecha 12, Ferro empató de local con Argentino de Humberto 1 a 1 y no puede enderezar el rumbo. Por el contrario, Humberto sigue sumando y preocupa a otros equipos que están en la zona baja de la tabla de promedios.Mientras, Brown igualó con La Hidráulica 2 a 2 cuando se imponía por 2 a 0 en el arranque del encuentro.Cancha: Unión. Arbitro: Víctor Colman. Reserva: 2-2.Alderete; Mandrile, Paiz, Gerez y Medina; Visetti, Martin, Acosta y Arriola (Calamari); Moretti (Diego López) y Cabral (Misael Juarez). Supl.: Buenavia y Pereyra. DT: M. Milanese.Salvagiot; Góngora, Raminelli, Gorosito y Guibert; Gaspar Triverio, Uruiza, C. Sánchez y Rolón (Monserrat); Campo y Pariani. Supl.: Alassia, Singer, Costamagna y Zapata. DT: R. Cabral.Gol: 29 ST Arriola (U).Cancha: Brown de San Vicente. Arbitro: Guillermo Vaccarone. Reserva: Brown 0 - La Hidráulica 2.: Nocera; Acastello, Roldán, Ibarra y Acosta; Ramirez, Alberto Albera, Córdoba (Valor) y Lautaro Díaz (Aguirre); Lucas Flores (Jaime) y Santiago Lodigiani. Supl.: Querini y Bauman. DT: Juan Lovera.: Martinez; Pino (Silloni), Miranda, Camino y Rodriguez (Molina); Mozzi (Oliva), Lescano, Asis y Torres; Gonzalo Gutierrez y Andrés Saavedra. Sup.: Pérez y Maldonado. DT: M. Hernández.Goles: PT, 1' Flores, 11' Díaz (B), 31' Gutierrez (LH). ST: 44' Lezcano (LH). Incidencia: exp. Acastello (B).Cancha: Ferrocarril del Estado. Arbitro: Rodrigo Pérez. Reserva: Ferro 1 - Argentino 2.Wasinger; Ibañez, Santillán, Albertengo y Abona; Ridolfi (Velazquez), Meyer, Barolo y Pavetti; Tosetto y Fernando Romero. Sup: Grosso, Federico Romero, Céspedes y Gabriel Valsagna. DT: R. Medrán.Ramos; Portianka, Goyenechea, Hansen y Bussinello (Chiappero); Carnevale, Tarasco, Montini (Palavecino) y Acosta; Sangalli y Schonfeld (Apendino). Sup: Guanella y Gilabert. DT: R. Caballero.Goles: ST: 3' Flavio Barolo (F), 5' Bruno Sangalli (AH). Incidencia: exp. Palavecino (AH)e Ibáñez (F).