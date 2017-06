Otro joven herido de gravedad por un tiro

Un joven de 18 años, que se trasladaba como acompañante en una moto, recibió un disparo de arma de fuego por la espalda, en intersección de Avenida Brasil y calle Güemes, aproximadamente a las 18:45 de la tarde de ayer.La víctima de los disparos -se mencionó que fueron tres tiros-, habría sido identificada como Iván Angel A., de 18 años, y se pudo confirmar de fuentes seguras además, que estos fueron efectuados por una pareja compuesta por un hombre y una mujer, que circulaban atrás de ellos en otra motocicleta.Junto al herido, tripulaba la primer moto el conductor, siendo este un joven de 19 años y la motocicleta una Guerrero 110 c.c.La esquina fue cerrada al tránsito por la policía. Actuaron en este incidente personal policial del Cuerpo Guardia de Infantería, de la Comisaría 13ª, y de Emergencias SIES 107.Según diálogos mantenidos con fuentes calificadas, dignas del mayor crédito, este hecho no sería aislado, sino que podría ser una especie de “revancha” o “venganza” del hecho de sangre ocurrido un día antes en la esquina de Progreso y Carlos Gardel de Barranquitas, cuando otro joven de 18 años -identificado extraoficialmente como Nicolás L.- fue herido gravemente con un disparo de escopeta en el tórax, y debido a que varios perdigones le alcanzaron el corazón, debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital “Jaime Ferré”, donde anoche aún peleaba por su vida.“Está aún en la terapia. Muy grave... pero está vivo”, confió una fuente autorizada a este Diario sobre el primer baleado del día viernes.Por otra parte y según lo adelantó LA OPINION en su edición de ayer, un joven de 19 años que sería el responsable del ataque en Progreso y Gardel de Barranquitas ya se encuentra detenido desde el viernes a la noche. Su nombre sería Luciano V.Así lo confirmó oficialmente Relaciones Policiales en la jornada de ayer cuando informó que: “relacionado a un hecho en etapa de investigación, efectivos policiales de Comisaría 13ª, conjuntamente con personal de Policía de Investigaciones y Cuerpo Guardia de Infantería allanaron un domicilio de calle Carlos Gardel y procedieron a la detención de un sujeto de 19 años, que fue trasladado a sede policial”.En cuanto a los estados de salud de los dos heridos de arma de fuego, LA OPINION pudo confirmar en la víspera que el baleado en Barranquitas -Nicolás L.- había sido intervenido quirúrgicamente porque al recibir un disparo de escopeta en el tórax, varios perdigones alcanzaron su corazón por lo que su estado es delicado, internado en Terapia Intensiva con riesgo de vida.En tanto el motociclista herido ayer, Iván Angel A., presentaba dos heridas de arma de fuego con lesión en tórax y en columna. Se encontraba estable pero las lesiones eran graves. El joven siempre estuvo consciente y la herida tenía orificio de entrada en la espalda pero no de salida, por lo que se le practicó una tomografía para saber a ciencia cierta donde estaba el proyectil y si había alcanzado algún órgano vital o no.