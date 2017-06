Los Pumas repitieron viejos errores y perdieron otra vez

SANTA FE, 18 (NA). - Con la reiteración de errores, en concentración y de manejos, la Selección argentina de rugby, Los Pumas, no pudo tomarse revancha y volvió a perder ante Inglaterra por 35 a 25, en un encuentro disputado en el estadio "Brigadier Estanislao López", de Colón. El conjunto argentino marcó tres tries, mediante Joaquín Tuculet, Pablo Matera y Emiliano Boffelli, pero nuevamente -como ocurrió en el primer partido- el apertura George Ford fue determinante con sus patadas al marcar dos penales, un drop y tres conversiones para los ingleses.En el partido disputado la semana pasada en San Juan los ingleses se habían impuesto por 38-34, y ahora Los Pumas terminarán la "ventana" internacional de junio enfrentando a Georgia, el próximo sábado en San Salvador de Jujuy. Argentina e Inglaterra integran el grupo C del Mundial de Rugby Japón 2019 junto con Francia, el representante de la zona Africa 1 y el ganador del repechaje.ARGENTINA 25 - INGLATERRA 35Estadio: "Brigadier Estanislao López". Arbitro: John Lacey (Irlanda).1- Lucas Noguera Paz, 2- Agustín Creevy (cap), 3- Enrique Pieretto, 4- Matías Alemanno, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera, 7- Javier Ortega Desio, 8- Juan Manuel Leguizamón, 9- Martín Landajo, 10- Nicolás Sánchez, 11- Emiliano Boffelli, 12- Jerónimo De La Fuente, 13- Matías Orlando, 14- Ramiro Moyano y 15- Joaquín Tuculet. DT: Daniel Hourcade.1- Ellis Genge, 2- Dylan Hartley (c), 3- Harry Williams, 4- Charlie Ewels, 5- Joe Launchbury, 6- Chris Robshaw, 7- Sam Underhill, 8- Nathan Hughes, 9- Danny Care, 10- George Ford, 11- Jonny May, 12- Piers Francis, 13- Henry Slade, 14- Marland Yarde y 15- Mike Brown. DT: Eddie Jones.Tantos en el primer tiempo: 5m try Launchbury (I), convertido por Ford (I), 8m try Tuculet (A), convertido por Sánchez (A), 10m penal Ford (I), 16m penal Sánchez (A), 18m penal Sánchez (A), 28m penal Ford (I), 31m try Francis (I).Tantos en el segundo tiempo: 12m try Matera (A), 15m try Care (I), convertido Ford (I), 19m try Bofelli (A), convertido Sánchez (A), 24m try Will Collie (I), convertido Ford (I), 33m drop Ford (I).Cambios en el segundo tiempo: 6m Petti por Alemanno (A) y Tetaz Chaparro por Noguera Paz (A), 6m Herrera por Pieretto (A) 15m Matt Mullan por Ellis Genge (I) y Tomás Lezana por Matera (A), 20m Julián Montoya por Agustín Creevy (A), 21m Juan Martín Hernández por Sánchez (A) y Mark Wilson por Underhill (I), 26m Alex Lozowski por Francis (I) y Solomona por Yarde (I), 33m Bertranou por Landajo (A) y Moroni por Boffelli (A).